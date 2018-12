Fešácký kriminál v Česku: Je to svoboda, hodnotí trestanec

Teď vám ukážeme vězení, ve kterém možná odsouzení bydlí lépe, než některé z obětí trestných činů. První takové zařízení, které má parametry věznic v zahraničí, testuje vězeňská správa v Jiřicích u Prahy. Cílem je usnadnit trestaným návrat do běžného života.

Petr je ve výkonu trestu pět a půl roku. Před pár měsíci dostal možnost přejít z klasického vězení do otevřené věznice. “To jsou velké rozdíly, protože třeba ve vnitřní věznici jste pořád uzavření na oddíle. Tady můžete chodit ven, chodíte do práce,“ popsal vězeň Petr.



“Všichni odsouzení pracují mimo věznice, chodí buďto pěšky, nebo pro ně dojíždí zaměstnavatel a po tuto cestu nejsou nijak střeženi,“ vysvětlil ředitel věznice Petr Suk.



Velkým rozdílem je i ubytování. V areálu jsou čtyři domky pro odsouzené a jedna administrativní budova pro personál. Uprostřed je pak vytvořené malé náměstí. “Každý ze čtyř domků má čtyři ložnice pro dva odsouzené. Mají společné sociální zařízení, kde je toaleta, sprchový kout a umyvadla,“ přiblížil Suk.



O takovém luxusu si mohou nechat ve standardních věznicích jen zdát. Tam se v jedné cele mačká mnohdy i pět odsouzených. Ovšem v otevřené věznici jsou na ně zase kladeny vyšší nároky. “Máme aktivity vzdělávací, zájmové, speciálně výchovné. Každý odsouzený má aktivity dané psychologem na míru,“ osvětlila vedoucí výkonu trestu pro objekt “Otevřené věznice“ Hana Prokopová.



Ve svém volném čase se vězni věnují například i chovu zvířat. Takovým unikátem je lama Charlie. Vedle skáčou klokani, pobíhají slepice a nechybí ani králíkárny. “Tady je to svoboda. I když jsme za tím plotem, je to svoboda,“ zhodnotil Petr. Výhledově je v plánu věznice tohoto typu rozšiřovat. A to například právě v Jiřicích, nebo v Rapoticích na Vysočině.