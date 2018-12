Nový milostný trojúhelník? Herci odhalili, jaké budou Vánoce v Ulici

Ačkoli poslední díl Ulice letošního roku odvysílá televize Nova 21. prosince, osudy svých hrdinů budete moci sledovat i v jejich Štědrý den. Pouze na webu Nova Plus bude ke zhlédnutí bonusový díl. A bude se skutečně na co dívat.

Nejsmutnější budou Vánoce letos pro Šárku. Ta je až po uši zamilovaná do Martina Maléře a moc ráda by strávila Štědrý večer právě s ním. Jenže Martin je ženatý a Vánoce bude trávit s rodinou, což Šárka moc dobře ví. Prožít Štědrý večer v opuštěném bytě se jí ale nechce. Vyrazí do Coolny, kde narazí na další dvě osamělé duše - Bruna a Hermana. Co se mezi těmi třemi stane? A bude nakonec na Štědrý den přece jen veselo?

Bedřich je jedním z uličních vánočních rekordmanů. Vždyť letos to budou už čtrnácté svátky, které v Ulici prožije. Ne všechny postavy, které jsou v Ulici od začátku, měly tu čest Vánoce točit, představitel Bedřicha Adrian Jastraban ale ano!

"Točil jsem všechny Vánoce, ale ty letošní jsou jiné. Točím letos s Jirkou Štréblem (Miloš), se kterým to není nikdy stejné jako včera. Ten vždycky přinese nějakou novinku. Jdeme spolu nakupovat dárky, to chlapi vyloženě milujou," popsal Jastraban.

Právě kolem Miloše bude o letošních Vánocích hodně veselo. Je to věčný průšvihář a nevyhne se tomu ani o Vánocích. Nákupy dárků nechal na poslední chvíli, a tak má na Štědrý den pořádnou honičku. Spoléhá na to, že ho, jako už tolikrát, zachrání kamarád Bedřich.

Diváci stráví s Knoblochovými Štědrý večer přímo u nich doma a vůbec poprvé uvidí i malého Miloška, o kterém se v seriálu dosud jen mluvilo. Premiéru v Ulici bude mít také byt Knoblochových.

I přesto, že natáčení trvalo dlouho, humor se z placu nevytrácel. Postaral se o něj především Jirka Štrébl, který se u stromečku po 32 letech setkal se svou dřívější partnerkou Vandou Hybnerovou (Eva). "My jsme letos v Ulici točili Vánoce společně poprvé a jsme oba šťastní, že můžeme být s Jiřím společně v říjnu na Vánoce. V prosinci na to nemáme čas,” smála se Hybnerová, která mimo kamery s Jiřím Štréblem prožila nejedny Vánoce.

"To byl Jiří úplně jiný člověk, vypadal jinak," prozradila se smíchem. "Zato ty vypadáš pořád stejně,” přisadil si herec, který do vánočního dílu propašoval i finskou koledu, kterou se před lety naučil a dodnes ji nevytěsnil z hlavy. Na exkluzivní ukázku z bonusového dílu se podívejte ZDE.

Poslední díl Ulice sledujte v pátek 21. prosince v 18:25 na Nově! Vzápětí bude na Nova Plus ke zhlédnutí bonusový štědrovečerní díl. Na stejném místě si můžete také zdarma pustit poslední díly. Všechny jsou k dispozici na VOYO.

