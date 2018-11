Nový most postavili vzhůru nohama. Teď ho otáčí zpátky

Spojené mostní oblouky nového a starého mostu technici pootáčejí pomocí hydraulického zařízení rychlostí příbližně dva stupně za 20 minut. Po každém posunu musejí zkontrolovat točny, přes které se kontrukce točí, informuje Správa železniční a dopravní cesty.

Celá výměna prvního ze tří dílů mostu by měla být dokončena v průběhu soboty. Celkem se vymění tři mostní oblouky. Výměna jednoho trvá v ideálním případě zhruba 20 až 30 dní, záleží ovšem na počasí. To zatím dělníkům přeje. Zastavit by je mohl jen silný vítr, nebo námraza.

Původní most na lokální trati Pňovany – Bezdružice je z roku 1901, ale není památkově chráněn. Podle SŽDC nebylo možné ho zachránit prostou rekonstrukcí.

Vyměněné díly jsou původnímu alespoň vizuálně velmi podobné. Navíc je most doplněn o lávku pro pěší a cyklisty.