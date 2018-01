Lékaři mají nový program. Dokáže říct, kdy zemřete, s přesností 90 %

Program používá umělou inteligenci a byl vyvinut na základě analýzy 160 tisíc dospělých a dětských pacientů v nemocnici Stanford and Lucile Packard Children's hospital.

Porovnává zdravotní záznamy pacientů jako jsou diagnózy, operativní zákroky a léky, které pacient bral. "Tato data nám umožňují sestavit přesný model úmrtnosti z různých příčin," uvedl doktor Anand Avati pro Daily Mirror.

Při testování bylo do systému zadáno 40 000 pacientů. Lékaři si poté nechali vygenerovat, kteří zemřou v následujícím roce. Předpověď vyšla na 90 %.

Vědci chtějí systém obohatit o další data, než ho aplikují do nemocnic. Zároveň předpokládají, že by mohl podpořit práci lékařů a ulehčit jim prognózy. Pacienti by naopak měli čas učinit včasná rozhodnutí například ohledně financí nebo plánování penze.

Dále by systém mohl osvětlit, jaký má na člověka vliv genetika, prevence nebo například zdravý životní styl.

