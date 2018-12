Nový typ vztahu? Tři gayové se rozhodli pro společné partnerství

Netypický vztah tvoří tři homosexuálové ze Španělska. Manželé Edson a Emerson po letech manželství potkali muže, do kterého se oba zamilovali. Když jim jejich lásku mladík opětoval, rozhodli se, že svůj vztah rozšíří o dalšího člena. Partneři nyní slaví roční výročí.

Devětatřicetiletý Edson a jeho o sedm let starší manžel Emerson žili deset let ve spokojeném manželství. Pak ale na seznamce Tinder potkali muže jménem Sebastian. Pozvali jej na večeři, aby se s ním blíže seznámili. Do oka padl oběma manželům, a tak se rozhodli, že se pohledný mladík stane součástí jejich vztahu.

Svoje fungující manželství rozšířili o dalšího člena "Nikdy jsme si s manželem nemysleli, že bychom mohli žít v podobném svazku," řekl Edson pro britský Daily Mail. "Pak ale přišla láska."

Dodává, že životy mužů se po seznámení se Sebastianem obrátily naruby. "Uvědomili jsme si, že je možné milovat více než jen jednu osobu," vysvětluje. Upozorňuje, že všichni partneři od sebe navzájem vyžadují věrnost.

Tři pohledné muže spojuje nejen láska, ale také zájem o jógu. Žijí společně ve španělské Barceloně a soužití si nemohou vynachválit.

Momentkami ze svého netradičního vztahu zásobují sociální sítě. Někteří jsou nápadem na "vztah ve třech" pobavení, velká část lidí jim v jejich partnerské inovaci fandí, najdou se však i takoví, kteří se nad netypickým vztahem pohoršují.



Nicméně, navzdory nepřejícím konzervativcům jsou muži spolu šťastní a podle fotek to vypadá, že jim to spolu funguje lépe než leckterému "obyčejnému" páru. Nyní oslavili první výročí svého vztahu.