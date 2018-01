Změny v zákoníku práce! Poslanci chtějí pomoct lidem po úrazu

Poslanci se v úterý shodli na návrhu změny zákoníku práce. Do dalšího čtení půjde novela, která pomůže lidem třeba po vážném pracovním úrazu. Shodlo se všech devět politických stran.

Původně měla novela platit už od dubna loňského roku, na její konečné podobě se ale poslanci dosud nedokázali shodnout. Její navrhovaná podoba se nelíbila ani zástupcům odborů a zaměstnavatelů.

reklama

Změny pochází z pera bývalé ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. K novele byla připravena řada pozměňovacích návrhů - to znamená, že její konečná podoba se může ještě značně proměnit.

Novela zákoníku práce:

Poslanecká novela má podle jejích předkladatelů jednoznačně stanovit pravidlo, že "za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy, která platila v den zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání". Opatření má zabránit odlišným výkladům pojišťoven, které vycházejí z aktuální minimální mzdy a v jejichž důsledku by někteří poškození mohli mít nižší příjem.

Ministerstvo práce obdobnou novelu pojalo komplexněji i pro vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů. "Nemělo by docházet k situaci, aby u jedné skupiny poškozených uchazečů o zaměstnání docházelo při každém zvýšení minimální mzdy ke snížení poskytované náhrady," uvedla Němcová. Společné projednání obou novel připustil spoluautor poslanecké předlohy Patrik Nacher (ANO).

Náhrada představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem či onemocněním, a příjmem po nemoci. Zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod. Rozdíl zaměstnavatelé dorovnávají z pojištění. U nezaměstnaných se jako základ pro výpočet bere minimální mzda.

Výbor doporučil poslancům nevydat Bohuslava Svobodu

Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil plénu, aby nevydalo bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu k trestnímu stíhání v případu městské karty opencard. Svoboda stojí před odvolacím soudem, prvoinstanční soud mu uložil podmíněný trest.

"Naším úkolem bylo zjistit, zda žádost je, nebo není politicky motivována. A v tomto případě ta žádost je politicky motivována, protože šlo o rozhodnutí kolektivního orgánu," řekl novinářům zpravodaj Petr Gazdík. Svoboda se rozhodnutím nikterak neobohatil, zdůraznil. "On rozhodoval proto, protože byl zvolením do nějakého kolektivního orgánu k tomu rozhodnutí nucen, nebo musel tak rozhodnout, jinak by způsobil hlavnímu městu Praze škodu," dodal Gazdík.

Pro doporučení, aby Sněmovna Svobodu nevydala, hlasovalo podle předsedy výboru Stanislava Grospiče devět přítomných členů výboru. Ostatní se hlasování zdrželi. Na plénum by se mohla záležitost podle něho případně dostat už tento týden.

Svoboda, kterého dnes výbor vyslechl, uvedl, že bude hlasovat pro své vydání. O kauze má ale stále pochyby a domnívá se, že politické rozhodnutí nemůže být soudně napadnutelné. Politické rozhodování totiž podle něho není čistě ekonomické, je třeba hodnotit i prospěšnost pro obyvatele. "Rozhodování o tom, jestli vyhodím miliardu za to, že zruším z hodiny na hodinu opencard, nebo že se pokusím ji zachránit, je rozhodování těžké. Jsem přesvědčen, že jsme politicky rozhodli správně," zdůraznil Svoboda.

Policie vinila Svobodu spolu s dalšími radními z porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže kvůli jedné zakázce související s opencard. Její počátky spadají do období působení primátora ODS Pavla Béma.