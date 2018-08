Šílenosti v předvolební kampani! Tohle kandidáti nevychytali

"Boleslav je Boleslaváků, nulová tolerance cizincům," píše se na připravovaném billboardu. "Chceš tu pracovat? Dodržuj pravidla! Jinak tě tu nechceme!" pokračuje slogan. Tato původní verze spustila na sociálních sítích vlnu kritiky a dlouhou debatu. Nwelati se slogan proto rozhodl pozměnit, význam ale zůstal stejný.



Na reakce Nwelati dlouho nečekal. "Pokud vám, pane Nwelati, vadí lidé, kteří dělají hluk, bordel a porušují pravidla, pročpak zdůrazňujete cizinecký původ? Češi, kteří dělají bordel, hluk a porušují pravidla vám nevadí? Nebo se chcete svézt na vlně laciné xenofobie. S vašim rodinným backgroundem to zní obzvlášť trapně," pustil se do Nwelatiho Elim Aslan. Primátor Aslanovi svůj názor vysvětlil: "Protože 90 procent přestupků, které řeší městská policie jsou páchány zahraničními dělníky."



"Bydlím v MB na spojnici dvou pajzlů, v ulici, kde se nejeden dům postupně proměnil v ubytovnu. Takže asi i chápu, co tímhle máte na mysli. Ale proboha, to jako bývalý vedoucí syrských skautů fakt nemáte problém napsat si na billboard něco tak obecně nenávistného, jako je "nulová tolerance cizincům"?!" napsal Michal Bělka. Nwelati Bělkovi odpověděl, že by to Bělka musel číst celé a platí to pouze pro ty, kteří nedodržují pravidla.

Další lidé se Nwelatiho naopak zastávali a jeho myšlenku podporovali. "Pana primátora bych z laciné xenofobie neobviňoval. Byť to tak může vypadat. Je prostě fakt, že naprostá většina těchto přestupků je páchána citími státními příslušníky a on to jen pojmenoval, nic jiného bych v tom nehledal," reagoval Jan Truneček.



Svým zněním sloganu primátor naráží hlavně na stále rostoucí počet cizinců zaměstnaných v automobilce Škoda. "Tento stav je poslední tři roky a je způsoben neskutečným nárůstem počtu pracujících ve Škoda Auto a neskutečným poklesem úrovně dělníků cizinců, kteří sem za prací odjíždí. Nemám nic proti, pokud se zde budou chovat slušně. Chci mít možnost se zbavit těch, kteří se zde nebudou chovat slušně, to je vše," vysvětlil.



Nwelati ale není jediný, který na sebe svým billboardem strhl pozornost. Tu upoutalo také hnutí ANO v Uherském Hradišti. Ti na facebooku zveřejnili návrh se sloganem "Provaz pro Hradiště," čímž nejednoho čtenáře rozesmáli. Po krátké době ale příspěvek s billboardem ze sociální sítě stáhli.



S přípravou kandidátek se pochlubili na facebooku také členové SPD Písek. Ta byla ale doopravdy doslova v přípravě. Ani tu si vtípky neodpustili a na grafiku lidé reagovali. "Budu volit pana Příjmení. Ve Městě toho už hodně dokázal a věřím, že ještě dokáže," zavtipkovala Magda Nemkyová. Na ohlas reagovalo také SPD a přidalo ještě povedenější grafiku.



