Numeroložka: Využijte magických čarodějnic, i 1. máj provází síla!

V noci na pondělí oblohu rozzářil jasný měsíc, který byl navíc v úplňku, a měl tak svou speciální sílu. Ta bude provázet i celý následující týden, podle numeroložky ale není třeba se bát.

"V pondělí se těšte na celkem veselý den. Zkříží-li vám cestu nějaká nepříjemnost, velmi snadno s ní zatočíte, aniž byste si nějak zvlášť brali servítky. Energie máte dostatečné množství i na to, abyste ji využili jako hnací motor na to, co se vám v minulosti nepovedlo a nyní to napravíte, změníte. V případě, že potřebujete prosadit svůj názor nebo sebe sama, dnes je ten správný den," upozorňuje Lenka Lippertová Suchardová.

Vhodné podmínky pro řešení nepříjemných zálěžitostí podle ní nabídne i 1. máj - lásky čas. "V úterý s novým měsícem přichází proud energie, síly a inspirace. Po náročném dubnu se vzchopíte a můžete se s vervou zapojit do různých činností, akcí, ať jde o fyzické, duševní, praktické či společenské. Dostanete chuť užívat si, radovat a něco vytvářet. Důvěřujte svému srdci, intuici a vybraným lidem, abyste mohli obdivovat, bádat, tvořit a smát se," dodává. Její předpověď na celý následující týden najdete zde.

Květen ve znamení změn

Celý měsíc má být podle Suchardové ve znamení velkých změn. "V květnu se nám díky důležité a zásadní informaci nebo situaci změní další chod života. Buď dosáhneme určitého maximálního bodu v sobě a učiníme radikální rozhodnutí a nebo se objeví náhodně jakési možnosti, které nám pomůžou osvobodit se ze současného trápení," říká.

Nastat mají ale i jiné situace, kdy neuvážená slova či prudké reakce zamíchají s doposud klidným chodem dlouhodobě zajetých jistot. "Tudíž v krásných májových dnech očekávejte, že málo co i kdo zůstane stejné či na svém místě," varuje. Co vás čeká v oblasti práce, peněz, lásky i zdraví se dočtete zde.





