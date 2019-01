O brexitu se rozhodne dnes večer. Mohou nastat tyto tři scénáře

Nátlaková hra poslanců a premiérky, jejíž podpora dlouhodobě kolísá, míří do svého finále. Dnes v osm hodin večer budou poslanci hlasovat o předložené dohodě o brexitu. Zatímco Theresa Mayová tvrdí, že žádné jiné dohody s Bruselem nelze dosáhnout, opoziční labouristé i někteří konzervativci s tím nesouhlasí.

"Během posledních dvou let chaotického vyjednávání premiérka nenaslouchala, nyní čelí ponižující porážce a viní z toho všechny kromě sebe," vzkázal předseda labouristů Jeremy Corbyn.

Čas pro další vyjednávání už není - vystoupení Británie z Unie je plánované k 29. březnu. Pokud parlament plán A dnes odmítne, bude mít Mayová tři dny na předložení plánu B.

"Byla nám slibována jednoduchá obchodní dohoda, místo toho jde o neúspěšný náčrt, který vágně nastiňuje budoucí vztahy s Evropskou unií. Tahle vláda je neuspořádaná. Je čas na nové volby a novou vládu," dodal Corbyn.

Možné jsou tři scénáře. Opoziční labouristé mohou vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, a brexit by se tak nemusel vůbec konat. Bez odsouhlasené dohody za dva a půl měsíce nastane tvrdý brexit. Nebo by se mohl brexit technicky posunout - zřejmě do července. Tuto možnost a porážku Mayové podle kuloárních informací očekává i Brusel.