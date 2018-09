O co přicházíte na Staroměstském náměstí

Illusion Art Museum Prague (IAM Prague), které do České republiky přineslo celosvětový boom uměleckých iluzí a triků, se bude zvětšovat. Nachází se v krásné budově z 15. století s nádherným výhledem na Orloj a Staroměstské náměstí a od 28. září se můžete těšit na třetí, plně interaktivní patro, které bude něčím, co dosud nebylo v Praze k vidění.

Zdroj: oficiální zdroj

IAM Prague přináší do éry selfies a sociálních sítí 21. století dobové techniky tvorby uměleckých iluzí, ale s nádechem místního vkusu. Je vhodné pro hosty všech věkových kategorií. Náštěvníci si mohou vyzkoušet interaktivní exponáty, získat nezapomenutelné vzpomínky, zjistit, jak jim jiný pohled může otevřít nový svět, a pořídit si při tom fotografie, které budou obdivovat jejich přátele a rodina.

Zdroj: oficiální zdroj

V prvním patře Muzea Iluzí naleznete stálou výstavu iluzivního umění, a ve druhém patře se budou střídat speciální výstavy, které budou většinou věnovány místním současným umělcům. Od 14. září bude ve 2. patře představena nová výstava: History Board - 100 let Československa, která vypráví příběh Československa očima a díly 12 českých a slovenských streetartových umělců, kteří představí zcela nové a výjimečné obrazy.

Art director a spoluvlastník IAM Prague, Jakub Bechyně, který je obdivovatelem umělecké street art scény a českých dějin, získal díla pro historickou řadu od nejznámějších českých a slovenských graffiti umělců a umožnil jim tak sdílet složitý a fascinující příběh Československa prostřednictvím umění. "Jsem opravdu nadšený, že mohu práci těchto umělců vystavit na tak prominentním místě, protože je to tradičně "undergroundová" forma, která nedosahuje uznání, které si zaslouží. Naším cílem bylo vytvořit výstavu, která by představovala to nejlepší z toho, co naše obě země nabízí skrze různá výtvarné techniky a poskytnout těmto umělcům prostor pro sdílení jejích pohledů na naše společné dějiny způsobem, který je zajímavý pro místní i turisty. Nemůžu se dočkat toho, až to lidé uvidí," uvedl Bechyně.

Navíc, českonizozemský umělec Peter Herel má v 28. září, ve třetím patře představit hypnotizující 3D umělecký zážitek "Red and Blue Dimension", další novinku, na kterou se budou návštěvníci moci těšit. Prostým pohledem se Herelovo umění zdá být abstraktní, ale umělec zahrnuje optickou iluzi, kde vrstvy zdánlivě chaotických barev skrývají skutečný obraz. Pomocí 3-D růžových brýlí se skutečný obraz objeví.





Zdroj: oficiální zdroj

Po návštěvě třípatrové výstavy a bezkonkurenčního výhledu na historickou Prahu si hosté mohou odpočinout s občerstvením v muzejní kavárně, posedět na zahrádce a kochat se krásou Staroměstského náměstí nebo si užít klid a pohodu na zadním nádvoří u dobré kávy.

Otevřeno denně od 10:00 do 20:00, Illusion Art Museum by mohlo být tím nejlepším důvodem proč vyrazit do centra města. Tak na co čekáte?