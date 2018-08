Levné půjčky dostanou jen stovky lidí. Experti radí, jak pomoci všem

“K úterý 21. 8. 2018 do 12.00 hodin jsme přijali 345 žádostí v objemu 400,15 miliónů korun. Žádosti jsou nyní postupně prověřovány, zda vyhovují podmínkám Programu pro mladé,“ uvedla marketingová specialistka SFRB Marie Lukáčová.

O státní půjčku ve výši až 2 000 000 korun mohou žádat manželé nebo registrovaní partneři, z nichž alespoň jednomu je do 36 let či páry, které trvale pečují o dítě do 15 let a ke dni podání žádosti nedosáhli věku 36 let.

“V současnosti vyhodnocujeme žádosti, kontrolujeme splnění podmínek pro poskytnutí úvěru, kontrolujeme všechny povinné přílohy a budeme rozesílat výzvy žadatelům k doplnění, pokud v žádosti nějaké dokumenty chybí. Když bude vše v pořádku, pošleme žadatelům návrh smlouvy o poskytnutí úvěru,“ dodala Lukáčová.

Lukáčová také uvedla, že v případě významného převisu poptávky požádají o navýšení výdajového limitu SFRB pro rok 2018, který činí 650 miliónů korun. I tak se ale dostane řádově jen na stovky lidí.

Podle expertů levné půjčky pro mladé bytovou krizi zdaleka nevyřeší. Za peníze, které stát nabízí, se dá totiž v pražské novostavbě pořídit pouze necelých 13 metrů čtverečních. Zároveň tyto půjčky pomohou pouze půl procentu lidí, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení.

“Jedná se o populistický krok politiků, kteří se zjevně chtějí na předvolebních billboardech chlubit tím, jak mladým otevírají cestu k bydlení. Skutečným řešením by však bylo to vzít z úplně jiného konce a usnadnit legislativu týkající se stavebních řízení,“ uvedl pro server TN.cz ekonom Lukáš Kovanda.

Sama bytová krize však není způsobená tím, že by byla abnormálně vysoká poptávka, ale proto, že není nabídka. Úřady omezily povolování nové výstavby, bytů je málo a jejich cena dramaticky roste. Někteří politikové proto chtějí tuto situaci vyřešit a zaměřit se na změnu stavebního zákona.

“TOP 09 navrhuje změny, které pomohou všem, nejen pár šťastlivcům – zrychlit stavební řízení změnou stavebního zákona a tím odblokovat stavbu tisíců bytů. Stavitelé by rádi stavěli, ale v délce stavebního řízení jsme na tom nejhůř v Evropě, dokonce až na 127. místě na světě,“ uvedla poslankyně Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně TOP 09.