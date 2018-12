O Vánocích se změní jízdní řády! Některé linky vůbec nevyjedou

Železniční doprava

V pondělí 24. prosince budou spoje Českých drah jezdit jako ve svátek a od 18. hodiny provoz regionálních a vnitrostátních vlaků bude postupně omezen.

"Většina regionálních vlaků, která jede po šesté hodině večer, má v jízdním řádu poznámku, že nejede na Štědrý den. Týká se to spojů po celé České republice. Ve večerních hodinách nepojede ani řada vnitrostátních rychlíků, například poslední rychlík z Prahy hlavního nádraží do Českých Budějovic odjede v 19:31. Omezené budou i jízdy některých dřívějších spojů," uvedl tiskový mluvčí Petr Šťáhlavský.

"Na Štědrý den tak nepojedou např. rychlík Vltava v 18:31 ani Jižní expres v 19:01. Podobná situace je i v dalších směrech, když např. poslední vlak do Plzně a Chebu odjede z Prahy v 18:45 a do Ústí nad Labem v 18:51," doplnil Šťáhlavský.

I v úterý 25. prosince pojedou vlaky podle svátečních jízdních řádů. Lidé musí počítat, že provoz začne mezi šestou a sedmou hodinou ráno. Stejně pojedou vlaky i 26. prosince.

V dalších dnech plánují České dráhy provoz omezit. "V průběhu vánočních prázdnin ve dnech 27. a 28. prosince bude z důvodu nižší poptávky po cestování omezen provoz některých spojů. Konkrétní údaje o omezení jednotlivých vlaků jsou uvedeny v jízdních řádech," dodal Šťáhlavský.

České dráhy lidem doporučují, aby kontrolovali o Vánocích jízdní řády a věnovali pozornost údajům u čísel vlaků. "Např. inverzní údaj 10 označuje vlaky, které nejedou 24. a 31. prosince, číslice 11 označuje vlaky, které nejedou 25. prosince a 1. ledna, číslice 16 označuje vlaky, které nejedou 24. prosince, nebo poznámka 18 označující vlaky, které jedou v pracovní dny vyjma období od 27. prosince do 2. ledna atp.," vysvětlil Šťáhlavský.

"Podobná omezení ve sváteční dny avizují i další inverzní číslice např. 12, 13, 14, 20, 24 a další. Aktuální informace o jízdě vlaků na konci roku jsou uvedené i v internetových vyhledávačích spojení," dodal Šťáhlavský.

S omezeními musejí lidé počítat i na Silvestra 31. prosince večer a u ranních spojů na Nový rok 1. ledna 2019. Běžný denní provoz bude ukončován mezi 18. a 19. hodinou a na Nový rok začne ranní provoz až mezi šestou a sedmou hodinou ranní.

Pražská integrovaná doprava

Pondělí 24. prosince

Metro

V pondělí 24. prosince bude od 18 hodin do ukončení provozu jezdit metro v intervalech 20 minut.

Tramvaje

24. prosince provoz denních linek bude od 16 hodin postupně omezován a v 18 hodin ukončen. Noční linky začnou jezdit od 18 hodin do 7. hodiny ranní v intervalech 30 minut.

Autobusy

V pondělí 24. prosince některé linky budou jezdit podle zvláštního jízdního řádu. Provoz denních linek bude ukončen mezi 18 a 18.30. Noční linky začnou jezdit od 18 hodin do 7. hodiny ranní v intervalu 30 minut. Linka číslo 902 po 30ti minutách.

Přibližně od 18 hodin přibližně do 0.30 hodin je linka číslo 908 vedena přes terminál Skalka, linka číslo 911 přes zastávky Roztyly a Letňany a linka 953 přes Letňany.

Příměstské linky budou v provozu podle platných jízdních řádů s příslušnými omezeními a příměstské noční linky pojedou podle zvláštních jízdních řádů.

V úterý 25. prosince všechny linky Pražské integrované dopravy pojedou podle nedělních jízdních řádů. Tramvaje zahájí denní provoz přibližně v 7 hodin ráno. Autobusy budou na tom s provozem stejně. I ve středu 26. prosince musí lidé počítat s provozem podle nedělního jízdního řádu.

Ve čtvrtek 27. prosince a v pátek 28. prosince pojedou všechny linky podle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny. Tramvaje číslo 4 a 21 nebudou v provozu, linka číslo 16 pojede v úseku Lehovec – Kotlářka. Autobusy linky 182 a 286 nepojedou. V sobotu 29. prosince a 30. prosince budou linky v provozu podle sobotních a nedělních jízdních řádů.

Pondělí 31. prosince

Metro

Na Silvestra v pondělí 31. prosince provoz metra bude prodloužen přibližně do 2.30 hodin v intervalu 10 minut. Odjezdy posledních spojů: Linka A Nemocnice Motol v 1.51, Depo Hostivař v 1.53 hodin. Linka B Zličín v 1.40 a Černý Most v 1.45 hodin. Linka C Letňany v 1.44 a Háje v 1.44 hodin.

Tramvaje

Provoz denních linek bude ukončen ve 22 hodin. Linky číslo 4 a 21 nebudou v provozu, linka číslo 16 pouze v úseku Lehovec – Kotlářka. Provoz nočních linek začne ve 22 hodin. Noční linky pojedou od 22 hodin do 3.30 hodin po 15ti minutách, do 7. hodiny ranní po 20ti minutách.

Autobusy

Provoz denních linek je ukončen přibližně ve 22 hodin, poté budou do 2.30 hodin v provozu vybrané linky. Od 2.30 do 7 hodin budou v provozu městské noční linky.

Na Nový rok pojedou všechny linky PID podle nedělních jízdních řádů. Provoz denních linek tramvají i autobusů bude zahájen v 7 hodin ráno. Od 2. do 4. ledna pojedou linky PID podobně jako 27. a 28. prosince.

Více informací o pražské dopravě najdete na stránkách www.dpp.cz.