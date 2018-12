O víkendu bude řádit vichřice! Příští týden se výrazně ochladí

Meteorologové varují, že před sebou máme větrný víkend. Zejména v neděli bude pořádně foukat. ČHMÚ proto na neděli vydal výstrahu před silným větrem. Ten bude místy v nárazech foukat rychlostí až 70 km/h a na hřebenech severních hor dosáhne dokonce rychlosti až 90 km/h.

Horská služba zároveň varuje návštěvníky hor před nebezpečím lavin. V Krkonoších a Jeseníkách stále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí. Lidé by měli být obezřetní zejména o víkendu, kdy bude severní hory sužovat silný vítr.

Až do poloviny příštího týdne nás podle meteorologů čekají spíše vyšší teploty. V polovině týdne k nám ale pronikne studený vzduch ze Skandinávie, který s sebou přinese ochlazení.

Sobota

V sobotu nás podle meteorologů čeká převážně zatažený den, ojediněle by mělo místy pršet. Na horách na severu bude v noci sněžit, přes den by mohlo na východě ve vyšších polohách i sněžit.

Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat od 3 do -1 stupně, přes den teploty stoupnou na 3 až 7 stupňů, na horách pak bude ještě chladněji. Podle meteorologů můžeme očekávat mírný vítr, ten však bude postupně - zejména večer - sílit.

Neděle

V neděli bude převážně zataženo a deštivo, ve vyšších polohách můžeme očekávat smíšené nebo sněhové srážky. Zejména na horách na severu by mělo sněžit vydatněji. V noci budou teploty od 3 do -1 stupně, přes den od 3 do 7 stupňů.

V průběhu celého dne bude fičet silný vítr - místy s nárazy o síle až 70 km/h. Na hřebenech severních hor dosáhne rychlosti až 90 km/h. Navečer bude vítr slábnout.

Pondělí

I poslední den v roce bude zataženo s deštěm a sněhovými srážkami ve vyšších polohách. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 3 do -1 stupně, přes den od 1 do 5 stupňů. Foukat bude mírný vítr, který bude večer slábnout.

Úterý

Nový rok bude oblačný až zatažený s občasným deštěm. Teploty v noci budou 3 až -1 stupeň, přes den 3 až 7 stupňů. Foukat by měl slabý vítr, který v průběhu dne bude sílit.

Zbytek týdne

Od středy se začne postupně ochlazovat a bude opět foukat silnější vítr, který místy dosáhne s nárazy rychlosti 55 km/h. Od čtvrtka pak začnou teploty razantněji klesat - v noci se budou pohybovat okolo -2 až -7 stupňů, přes den nepřesáhnou 1 stupeň nad nulou.