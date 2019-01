O víkendu přijde velké oteplení! Na hory ale může dorazit orkán

Jestli už vás nebaví současné mrazy, máme pro vás dobrou zprávu. O víkendu bychom se mohli příjemně ohřát. "Rozsáhlá oblast nízkého tlaku vzduchu a s ní spojené zvlněné frontální rozhraní bude postupovat přes západní a střední Evropu k východu. Po její přední straně k nám přechodně pronikne teplý vzduch od jihu," vysvětlují meteorologové.

Nejteplejším dnem týdne bude sobota. Zatímco ještě v pátek v noci klesne rtuť teploměru až k -8 stupňům, o víkendu přes den bude až 11 stupňů nad nulou. Připravit se ale musíme na silný vítr.

Foukat by mělo od páteční 18. hodiny do sobotního poledne. "Od pátečního večera do soboty do poledne bude jihovýchodní až jižní vítr dosahovat místy v nárazech 50 až 90 km/h, od vyšších poloh Moravy a Slezska 90 až 120 km/h," varují meteorologové.

Čtvrtek

Dnes bude oblačno až zataženo, místy až polojasno. Ojediněle mrznoucí mlhy a slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C, na Šumavě kolem -2 °C. Zpočátku slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 m/s, postupně vítr mírný jihovýchodní 2 až 6 m/s.

Pátek

V pátek bude oblačno až zataženo, na západě Čech a na Moravě místy slabé sněžení. V Čechách přechodně až polojasno. Odpoledne a večer ojediněle slabý déšť, zpočátku i mrznoucí. Nejnižší noční teploty -2 až -6, na východě místy kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, postupně čerstvý 7 až 12 m/s, v nárazech 15 až 25 m/s (až 90 km/h), v Jeseníkách a Beskydech kolem 30 m/s (110 km/h). Na západě Čech jen slabý vítr do 4 m/s.

Sobota

V sobotu bude oblačno až zataženo, místy občas déšť, který bude večer od západu v Čechách v polohách nad 700 m přecházet ve sněžení. Zpočátku v západní polovině Čech ojediněle srážky mrznoucí. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, v západní polovině Čech kolem -2 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C, v západní polovině Čech kolem 3 °C. Čerstvý jižní vítr 7 až 12 m/s v nárazech 15 až 25 m/s (až 90 km/h), v Jeseníkách a Beskydech kolem 30 m/s (110 km/h) bude během dne slábnout. V západní polovině Čech slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Neděle

V závěru týdne bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, v polohách nad 700 m, od západu postupně nad 400 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C, na západě až -3 °C, ojediněle tvorba náledí. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 m/s

Výhled na příští týden

V příštím týdnu by mělo být oblačno až polojasno, místy sněhové přeháňky nebo sněžení. Nejnižší noční teploty 0 až -5 stupňů, při vyjasnění a sněhové pokrývce kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C.