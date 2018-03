O víkendu se vrátí mrazy. Teplotní skok přináší zdravotní rizika

Během jednoho týdne skočíme z „jara“ zpět do zimy. V úterý mohou nejvyšší denní teploty dosáhnout 13 °C. Od neděle do úterý by se měly denní teploty pohybovat mezi -3 až +2 °C. Takové změny počasí obecně nepůsobí na lidský organismus dobře.

Skupiny lidí trpící některými chorobami či citlivější jedinci snáší teplotní výkyvy hůře. Problematická je změna atmosférického tlaku i studený vzduch jako takový. „Problémy to způsobuje hlavně astmatikům a kardiakům. Většinou je to spojené s prochladnutím a oslabením a bývají z toho onemocnění dýchacích cest,“ uvedla praktická lékařka Petra Mrázová. Zároveň upozorňuje, že právě v tomto období bývají častější výskyty infarktů.

Zdravotní rizika si v takovém počasí způsobujeme často sami, chybou je podcenění prevence. Hromada ovoce a potravinové doplňky několik dní před příchodem mrazivého počasí nás již před nemocí neochrání. Imunitu je třeba budovat dlouhodobě. „Člověk by se měl otužovat celoročně a za každého počasí, aby si vybudoval nějakou obranyschopnost. A taky by si měl vybudovat nějakou zásobu vitaminu D,“ doporučuje MUDr. Mrázová.

Chřipková epidemie v České republice neustává, stále je ČR ve fázi plošné epidemie. Nemocnost akutních respiračních infekcí je v ČR na úrovni 1 923 nemocných na 100 000 obyvatel, což představuje pokles o 3% oproti předchozímu týdnu. „V aktuální chřipkové sezoně bylo do minulého týdne hlášeno 352 klinicky závažných případů chřipky vyžadující intenzivní péči, v nichž v 98 případech došlo k úmrtí,“ informoval Státní zdravotní ústav.

Pravděpodobně již nehrozí arktické mrazy, i teploty několik stupňů pod nulou však dokáží s člověkem zamávat. Nepodceňujte proto prevenci a vhodné oblečení.

