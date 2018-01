Obchody zavřené v neděli: Stovky prodejců souhlasí, usilují o změnu!

Malé venkovské obchody musejí podle prodejců o víkendech zavírat kvůli nízkým tržbám. Pokud by měly v neděli zavřeno všechny obchody, zákazníci by nejezdili nakupovat do měst a prodejnám na vesnicích by mohly v týdnu stoupnout tržby.

"Když potom spočítáte tržbu, spočítáte náklady na provoz, tak je to naprosto nereálné. Pokud to takhle bude pokračovat dál, tak se budou prodejny zavírat úplně, nejen o víkendech," sdělil předseda družstva CBA Roman Mazák.

S plošným zákazem nedělního prodeje ale nesouhlasí hospodářská komora nebo svaz obchodu a cestovního ruchu. "Stát by neměl rozhodovat o tom, kdy a kam mají lidé chodit nakupovat nebo kdo může a nemůže o svátcích podnikat. Ať si každý majitel obchodu otevře a zavře, kdy chce," prohlásil mluvčí Hospodářské komory ČR.

"Pokud obchodníci sdružení v CBA mají tento požadavek, určitě jim v jejich záměru mít své obchody v neděli zavřené nikdo nebrání. Je však nepřípustné, aby se snažili toto omezení zakotvit v legislativě," dodala Irena Vlčková ze Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Nedělní zákaz prodeje platí v osmi evropských státech včetně našich sousedů Německa a Rakouska. Právě jejich model by se podle malých obchodníků mohl uplatnit i v Česku. Jsou v něm výjimky, třeba pekařství nebo trafiky.



V Česku platí zákaz plošného prodeje u větších obchodů a to o sedmi vybraných svátcích. ODS chtěla nyní tento zákaz zrušit, poslanci s tím ale nesouhlasili.