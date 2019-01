Období zabijaček je tu! Komu lze dát výslužku bez hrozby pokuty?

Pro zimní měsíce jsou typické domácí zabijačky. A i když jich už není tolik jako v dřívějších letech, stále se najdou tisíce Čechů, kteří si každoročně na domácích dobrotách pochutnají. Zákon už dokonce netrestá ani to, když vlastní produkty rozdáte známým.

Kolem zabijaček každoročně panuje spousta dohadů. Někteří dokonce straší tím, že se nesmějí provádět vůbec. To je ale nesmysl, zabijačky u nás nikdy zakázány nebyly. Jediné, co se změnilo, je veterinární zákon, který jejich průběh upravuje.

Do listopadu roku 2017 platilo, že produkty ze zabijačky mohly být snědeny pouze v domácnosti, kde bylo zvíře poraženo. Novela veterinární zákona ale umožnila, aby hospodář výslužkou obdaroval i osoby blízké. Těmi se kromě příbuzných rozumí třeba také sousedi. Na dobrotách si tak může pochutnat prakticky kdokoli.

Ministerstvo zemědělství tak uzákonilo to, co se praktikuje už odedávna - že se jitrnicemi i jelítky podarovali prakticky všichni kamarádi a blízcí. "Lidé mohou darovat bez hrozby sankce produkty ze zabijačky, tak jako to ostatně celé generace dělají," uvedl v minulosti tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka. A veterináři jeho širší výklad pojmu osoba blízká akceptovali. Maso z domácí porážky však není možné dále prodávat.

Jiná pravidla platí pro porážku skotu. Ten je možné nadále spotřebovat jen v domácnosti chovatele. Poražen může být jen skot starší 24 měsíců a mladší 72 měsíců, a to pouze tři kusy ročně. Porážku skotu nebo jelenovité zvěře z farmového chovu navíc musí chovatel oznámit krajské veterinární správě nejméně tři dny před jejím konáním. To neplatí v případě, že se jinak zdravé zvíře zraní a je nutné jej porazit.