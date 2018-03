Obec patří mezi nejvíce zadlužené v ČR. Její majetek se bude dražit!

Majetek obce Prameny na Chebsku, která patří mezi nejvíce zadlužené obce v Česku, se bude dražit. Její dluhy se sice podařilo snížit ze 130 milionů na méně než polovinu, přesto se bude obecní majetek dražit - a to za vyvolávací cenu sedm milionů korun. Podle vedení obce se tím ale dluh jen zvětší.

Prameny se do problémů dostaly poté, co ztroskotal projekt na stáčírnu minerálních vod. Dluhy obce se zhruba stovkou obyvatel pak narostly až na 130 milionů korun. Postupně se je sice podařilo snížit, exekutor ale přesto nařídil dražbu obecního majetku za vyvolávací cenu sedm milionů. Termín je 16.dubna. Podle starostky to ale není dobré řešení. Přibydou prý náklady na dražbu

"Vznikne spíš naopak další pohledávka ve výši 5,5 milionu s úročením 1,3 miilonu, takže tady o žádném oddlužení nemůže být řeč," prohlásila Michala Málková. "Pro obec to není žádné vítězství, ale jak to bylo připravené - to možná bylo horší než ta dražba," prohlásil bývalý zastupitel Jiří Pavel (STAN).

Za poslední roky se veškeré dluhy obce podařilo spojit do jediného závazku vůči věřitelské firmě. Obec jí měla splácet 800 tisíc měsíčně bez úroků.

Pozemky včetně osmi vrtů minerálních vod chtěla obec firmě prodat, zbývající závazky by pak splácela dalších téměř 60 let. Starostka tak chtěla vyřešit problémy zděděné po svém předchůdci. "Ten projekt byl od začátku jako megalomanský od pana starosty, a od začátku celkově neměl šanci na úspěch," tvrdila už dříve Málková.

V obci není kvůli problémům s dluhy usnášeníschopné zastupitelstvo. To nové si zvolí v řádných volbách na podzim.