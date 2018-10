Hasič zemřel po výbuchu domu. Přispějte na rodinu i poškozené!

"Za každý finanční dar děkujeme. Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl přispět i jinak než penězi, kontaktuje OÚ Mostkovice, kde vám poskytnou kontakty na poškozené. Tímto je myšlena například stavební firma, která by například nabízela rekonstrukční práce apod. Děkujeme..." stojí ve vyjádření obce Mostkovice na facebooku.



Právě obec spolu s Olomouckým krajem pořádá hned dvě sbírky. První na rodinu a další pozůstalé po profesionálním hasiči a majiteli domu, který explodoval. Druhou na poškozené v okolí výbuchu, někteří se totiž stále nemohou vrátit domů.

"Je to dneska přesně týden. Mohla jsem být mrtvá. Můj dům je neobyvatelný," řekla v sobotu televizi Nova poškozená obyvatelka Mostkovic.

"Přijede statik a posoudí nejvíce poškozené budovy. Pravděpodobně náš dům naproti bude čekat asi demolice. To si tedy myslíme, nevíme," přidala se další obyvatelka. Poškození lidé nyní spoléhají na pomoc od svých rodin a známých, někteří se obrací na pojišťovnu.

Obec na svém facebooku zveřejnila čísla transparentních účtů, kam můžete poškozeným finančně přispívat:

Příčina výbuchu domu v Mostkovicích, který explodoval 22. září krátce po poledni, je stále nejasná. Dodnes hasiči nechtějí potvrdit, jestli za explozi mohl jejich zesnulý kolega, který byl zároveň odborníkem na trhaviny. Při výbuchu se zranily další dve osoby. Případ si převzala policie, která čeká na výsledky expertíz a znalecké posudky.

