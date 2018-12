Objednáváte vánoční dárky přes internet? Máte nejvyšší čas

Denně se už teď rozešle odhadem více než půl miliónů balíků. Zaměstnancům zásilkových společností tak v předvánočním období denně projdou rukama tisíce balíků.

Česká pošta denně odbaví a rozešle na 300 tisíc balíků. "Zpracováváme až 65 tisíc zásilek denně což je sedmdesátiprocentní nárůst," říká ředitel České pošty v Brně Miroslav Charvát. Z toho důvodu museli proto posílit počty zaměstnanců. "Máme nárůst i kmenových brigádníků, což nám dělá 110 brigádníků navíc," dodává Charvát.

Další stovky tisíc balíků denně rozvážejí ostatní soukromé zásilkové služby. Například jedním uzlovým centrem u Jihlavy projdou denně desítky tisíc balíků. Do Vánoc jich bude milion a půl a po celé republice je rozváží zhruba tisícovka aut.

"Ten nárůst je dvojnásobný oproti normální době a máme kvůli tomu o třetinu víc zaměstnanců," popisuje Pavel Včela, ředitel zásilkové společnosti GLS. Mnoho lidí ale nechává posílání dárků na poslední chvíli. "Garantujeme, že když to podají do 17. prosince, tak to dodáme včas," vzkazuje Pavel Včela.

Česká pošta se dušuje, že včas dodá balíky podané ještě osmnáctého prosince. Ti, co budou objednávat dárky přes e-shopy, by tak měli udělat nejpozději v polovině příštího týdne.

Za balíky si před Vánoci připlatíme

Posílání balíků se ale teď před Vánocemi může celkem prodražit. Někteří přepravci totiž právě před svátky zavedli sezónní příplatky a například Česká pošta vybrané služby rovnou zdražila.

"My jsme zavedli od 1. listopadu do 21. prosince sezónní příplatek na vnitrostátní balík ve výši pět korun, abychom tím příplatkem mohli kompenzovat nedostatek pracovních sil na trhu," vysvětluje například generální ředitel DPD Miloš Malaník. "Bohužel tento příplatek jsme museli přeúčtovat na internetové obchody," potvrzuje zdražení spolumajitelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Někteří přepravci ale zatím příplatky před vánočními svátky nezavedli. "Co se týče sezonního příplatku na Vánoce, tak o něm uvažujeme, nicméně jsme ho zatím nezavedli," říká obchodní ředitel Geis Parcel Lukáš Novotný. O sezónním zvyšování cen podle mluvčí Hany Nitrové neuvažuje ani PPL.