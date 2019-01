Oblíbená pochoutka má 130 let! Jak si připravit dokonalý burger?

Americká specialita hamburger neboli placka z mletého masa vložená do housky z bílého pečiva, doplněná plátky zeleniny, právě slaví 130 let od svého vzniku. Vybrali jsme pro vás ty nejlepší recepty pro domácí přípravu domácího burgeru.

Hamburger slaví sto třicet let! Označení pochází od města Hamburk, častého místa emigrace do USA. A němečtí migranti pak přivezli nápad na burger do USA, kde se transformoval do podoby, v jaké jej znáte dnes. Oblíbený hamburger nejprve býval servírován hlavně v místech rychlého občerstvení, dnes už jej však připravují ve svých restauracích i oblíbení šéfkuchaři.

A zamilovali si jej i čeští strávníci. Kromě toho, že jej čím dál tím častěji vyhledávají v restauracích, rádi si jej připraví i doma. Připravili jsme pro vás recepty nejen na klasický americký burger, jak jej znáte, ale také na různé jeho variace. Na své si tedy přijdou i vegetariáni nebo lidé dodržující bezlepkovou dietu.

Základem hamburgeru je houska. Bulky na burger se samozřejmě dají koupit v libovolném supermarketu nebo pekařství, pokud však preferujete domácí přípravu, připravili jsme pro vás recept i na ně:

Na bulky:



40 g droždí

2 lžičky cukru

2 lžíce másla

700 g hladké mouky

1 lžička soli

200 ml mléka

200 ml horké vody

+ jedno vejce na potření a na dozdobení sezamová semínka



Máslo rozpusťte, do mísy nasypte rozdrobené droždí a přimíchejte ostatní suroviny. Jakmile se suroviny propojí v jedno těsto, chvíli propracovávejte v dlaních.

Nechte zpracované těsto zhruba 1 hodinu kynout na teplém místě. Vykynuté těsto ještě jednou promněte a vytvarujte na houstičky. Naskládejte na plech, nejlépe na pečicí papír. Nechte asi 45 minut vykynout.

Následně potřete vejcem a posypte sezamovými semínky. Ve vyhřáté troubě pečtě při 200 °C asi 15 minut. Až housky vychladnou, rozkrojte je.

Americká klasika:

HOVĚZÍ BURGER



600 g mletého masa

60 ml kečupu

60 ml majonézy

Sýr cheddar

Cibule

Sůl

Pepř

4 hamburgerové bulky

1 lžíce slunečnicového oleje

4 plátky okurky (nakládané nebo salátové)

Rajče

Listy salátu



Mleté maso osolte a opepřete a pak z masa vytvarujte 4 burgery. Všechny půlky rozříznutých bulek nasucho opražte na pánvi.

Bulky potřete kečupem a majonézou. Cibulku zlehka orestujte na pánvi. Následně ji nasypte na spodní housku. Vložte maso, nahoru sýr a pak navrstvěte rajče, okurku a list salátu. Přiklopte.



Mexická specialita:



JALAPEÑO BURGER



200 g soudkových rajčat

sůl

1 jarní cibulka

Hrst čerstvého koriandru

1 lžíce limetové šťávy

600 g mletého masa

Papričky jalapeño

Olej

4 burgerové housky

50 g rukoly

2 nakládané papričky jalapeño

Guacamole

1 avokádo

1 jarní cibulka – pouze bílá část

1 lžíce limetové šťávy

Sůl, pepř

Mleté maso osolte a opepřete, dokořeňte papričkou jalapeño a pak z masa vytvarujte 4 burgery. Všechny půlky rozříznutých bulek nasucho opražte na pánvi.

Rajčata nakrájejte na malé kostičky, posolte a nechte v cedníku odkapat. Pak smíchejte s nadrobno nakrájenou jarní cibulkou, koriandrem a limetovou šťávou.

Avokádovou dužninu rozmačkejte vidličkou. Bílou část jarní cibulky nakrájejte co nejjemněji. Přidejte k avokádu spolu s limetovou šťávou a promíchejte. Osolte a opepřete.

Do housky vložte grilované burgery a ozdobte rukolou, plátky nakládaných jalapeños, vrstvou guacamole, a rajčatové salsy.



Recepty na burgerové speciály pro vegetariány nebo dietáře, kteří nesnesou lepek, najdete na další straně: