Oblíbená porodnice v krizi! Budou muset maminky jezdit jinam?

Některá oddělení krajských nemocnic dlouhodobě bojují s nedostatkem personálu. Jejich provoz se zatím daří udržet, avšak mnohdy za cenu přetížení současných zaměstnanců. Podobně je na tom i porodnice v Rychnově nad Kněžnou, kde v současné době nemají ani zástupce primáře.

"Od začátku února zůstávám na oddělení jako atestovaný lékař prakticky sám. Během posledních pěti let jsme sháněli kmenového atestovaného lékaře, který by se časem ujal postu mého zástupce. Za tu dobu nám odešly tři atestované lékařky na rodičovskou dovolenou, předchozí zástupce kvůli zdravotním problémům přešel do ambulantní sféry a nyní nám v únoru odchází další lékař," sdělil primář gynekologicko-porodnického oddělení Ján Šándor.

Na plný úvazek s ním zůstávají pouze tři kolegové z Ukrajiny, kteří jsou zatím bez atestace. "Na částečné úvazky nám pomáhají také specialisté v oboru gynekologie a porodnictví ze soukromých ordinací,“ dodal.

Zdroj: oficiální zdroj Porodnice Rychnov nad Kněžnou

Situace je dlouhodobě neúnosná i navzdory tomu, že se díky krajskému stipendiu podařilo za poslední dva roky získat pro nemocnice desítky mladých lékařů, kteří se zavázali hned po škole v kraji pracovat. Chybí jim atestace. A podobné je to často i v případě nabírání lékařů z ciziny, kteří do krajských nemocnic přišli pracovat díky speciálnímu programu.

V tuto chvíli už připravuje porodnice krizový scénář a jedná s okolními nemocnicemi o případné pomoci při zajištění provozu anebo převzetí péče o rodičky z Rychnovska.

"Vzhledem k tomu, že rychnovská nemocnice je pro region klíčová a i vzhledem k rozvoji tamní průmyslové zóny a předpokládanému postupnému nárůstu obyvatel, uděláme vše pro to, abychom porodnici udrželi. Samozřejmě s adekvátní kvalitou odborné péče o pacientky,“ říká náměstek pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar. Obdobně na oddělení chybí také nelékařský zdravotnický personál – porodní asistentky a zdravotní sestry.

Rychnovská porodnice zaznamenala největší nárůst porodů ze všech nemocnic Královéhradeckého kraje. V roce 2017 se tu narodilo 673 dětí. Magdaléna Doležalové ze společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje upozornila, že v současné době sice není potřeba odmítat rodičky a převážet je jinam. Protože personál ale chybí, nelze vyloučit, že by tato situace mohla nastat. "Nedostatek personálu v rychnovské porodnici ohrožuje její chod," sdělila.