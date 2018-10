Oblíbenou pláž zavřeli na neurčito! DiCaprio ji proslavil, turisté zničili

Zátoka Maya Bay se stala nejnavštěvovanějším místem v Thajsku poté, co ji proslavil snímek Pláž. Leonardo DiCaprio si na pláži s partou kamarádů užívá samoty, ve skutečnosti ale na ni proudilo až 5000 turistů denně. Píše o tom portál Telegraph.

Thajské úřady zavřely pláž už 1. června. Opatření mělo trvat čtyři měsíce, tento týden se měla znovu otevírat. Nakonec se ale rozhodly uzavření prodloužit na neurčito. Poté bude navíc regulován počet turistů, kteří budou do zátoky vpuštěni.

Maya Bay je malá pláž s necelými 250 metry na délku a 15 metry na šířku. Turisté, kteří po písku pobíhali se záměřem pořídit co nejlepší fotku, ji ale úplně zničili. Vymizel téměř všechen podmořský život a asi 80 procent korálů.

"Potřebujeme, aby si pláž vzala oddechový čas. Je přepracovaná a unavená, všechna její krása se vytratila," uvedl už dříve mořský biolog Thon Thamrongnawasawat. Po opětovném otevření pak budou moci na pláž jen 2000 turistů denně.

Uzavření se ale nelíbí místním podnikatelům v oblasti turismu. Maya Bay generovala roční zisk kolem 300 milionů korun. "Pokud bychom zneužívali naše přírodní bohatství až do zpustošení, už by žádný cestovní ruch nebyl. Nikdo by tam totiž nechtěl být," odpovídá kritikům místní představitel Songtham Suksawang.

Podívejte se na video z pláže, když ji zavalili turisté: