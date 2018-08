Strach v rodině hvězdy českého Twitteru: Hrozí, že mu zabijí dceru!

Na svém twitterovém účtu @Poslednískaut sleduje českou politickou scénu a nezřídka vystupuje proti premiéru Andreji Babišovi či hnutí SPD nebo komunistům. Jeho glosy sledujte 23,7 tisíc lidí a oceňují především jeho všeobecný rozhled.

Jenže teď se nejspíš někomu prostořekost autora, který vystupuje v anonymitě, znelíbila. "Po Cvrlikym, který bohužel umřel, a po Mrzoutovi (který naštěstí stále neumřel), se s Vámi budu nejspíš muset rozloučit i já. Útoky na mě přesáhly únosnou míru, takže se na pár dní stáhnu," napsal Poslední skaut s odkazem na jiné dva oblíbené autory twitterových účtů.

Ačkoli nechtěl svůj status původně více komentovat, nakonec se svěřil s tím, že někdo vyhrožuje jeho dětem. "Do mailu mi přišla fotka dcery s rudě přeškrtnutou hlavou. Tebe, ty sr*či, cos mi to poslal, vlastnoručně vykostím," nechal se slyšet Poslední skaut.

Desítky lidí muži okamžitě radily, aby celou věc ohlásil na policii. Připojil se dokonce i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Okamžitě to ohlašte Policii ČR. Přesně tak to dělám v případě výhrůžek smrtí nebo násilí na sociálních sítích. To není žádný špás," napsal mluvčí.

Hovno, vyhroovat mou, stejn m nedostanou. Pod m budou srt, pod jim to budu vracet. Nejsem dn pizdisr, j vm, broukov, jet zatopm. — Posledn skaut (@Posledniskaut) 2. srpna 2018

Jenže s očekávanými díky se nesetkal, prezident Zeman je totiž jednou z osob, které skaut ve svých příspěvcích často nelichotivě zmiňuje. Za nebezpečné vyhrožování hrozí pachateli až tři roky vězení.