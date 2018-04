OBRAZEM: I malý hausbót dokáže oslnit vkusným přepychem!

Že luxusní bydlení nemusí znamenat obrovské prostory přeplněné přepychem, dokazuje tento mini-hausbót. Ačkoliv co do velikosti neláme rekordy, luxusním bydlením rozhodně je.

Jak říká staré známé přísloví, co je malé, to je hezké. A to platí bezesporu i o hausbótu berlínské značky Nautilus. Ačkoliv vás nejspíš neohromí svými rozměry, určitě to dokáže skvěle vymyšlenou dispozicí a kvalitním stylovým vybavením.

Devizou tohoto hausbótu je, že působí prostorněji, než ve skutečnosti je. Může za to vzdušný interiér s dostatkem prosklených ploch, které obyvatelům poskytují dokonalý výhled do okolí. Hlavním prostorem hausbótu je obývací pokoj s kuchyňským koutem, kde najdeme pohodlnou sedací soupravu, jídelní stůl i stylová kamna.

Vybavení hausbótu je v moderním designu, kromě zmiňovaného skla dominuje dřevo. Dřevěná je i koupelna a toaleta. Ani zde nechybí velké okno, pochopitelně s možností zatemnění. Kromě terasy, na kterou se vstupuje plynule z hlavní obývací místnosti, nabízí hausbót ještě terasu střešní. Ta ve slunných dnech doslova vybízí k opalování.

Dispozice uvnitř hausbótu se dají měnit na přání klienta. Nechybí ani varianta s vnitřní saunou. A kolik za takové bydlení na vodě německé společnosti zaplatíte? Základní provedení vyjde na 199 tisíc euro, tedy v přepočtu přibližně na 5 milionů korun.