OBRAZEM: Noel Gallagher přivezl do Lucerny i hity slavných Oasis

Už více než dvě hodiny před začátkem akce se z pasáže Lucerna táhla do Štěpánské ulice dlouhá fronta nedočkavých fanoušků. Na sobě měli jak trička Gallagherova sólového projektu, tak již dnes neexistujících Oasis, kde Noel dříve působil.

Večer zahájila britská indie-rocková kapela Blossoms, která existuje již od roku 2013, slyšet je o ní ale v poslední době čím dál víc. A není divu, jejich písně mají hitový potenciál. Po krátkém setu předkapely ale přišla na řadu teprve hlavní hvězda večera.

Noel Gallagher přivezl do Prahy písně ze svého nového alba Who Built the Moon?, které vyšlo na konci loňského roku. Kromě nich ale zahrál i tvorbu slavných Oasis, což byly chvíle, kdy si s ním zpívala doslova celá Lucerna. Kromě českých návštěvníků dorazilo i hodně fanoušků z Británie, Noel se tak mohl v Praze cítit tak trochu jako doma. Jedinou vadou na kráse tohoto večera bylo horko a vydýchaný vzduch, které tak trochu ke koncertům v historickém sále Lucerny patří.

Noel Gallagher, celým jménem Noel Thomas David Gallagher, se narodil 29. května 1967 v anglickém Manchesteru. Na kytaru začal hrát ve svých třinácti letech. Původně pracoval jako bedňák místní manchesterské kapely, později se ale přidal ke svému bratrovi, který založil skupinu The Rain, později Oasis. Tam se Noel stal kytaristou a skladatelem. V polovině 90. let byli Oasis považováni za největší hudební uskupení na světě.

Oasis dlouho okupovali čela žebříčků po celém světě, zároveň ale přitahovali pozornost díky častým rozepřím v kapele. Bratři Gallagherové pravidelně plnili titulky britského bulvárního tisku. Vše vyvrcholilo v roce 2009, kdy jen pár minut před koncertem v Paříži Noel po prudké hádce s bratrem oznámil, že v kapele končí. Noel se poté vydal na sólovou dráhu se svým projektem “Noel Gallagher's High Flying Birds”.