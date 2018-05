Ohnivé peklo v Hostivaři krotili hasiči 12 hodin! První fotky zevnitř

Úterní odpoledne narušil pět minut před jednou hodinou telefonát na tísňovou linku, podle kterého z haly v u pražské ulici U Továren stoupal černý dým. Do Hostivaře proto okamžitě vyrazilo několik hasičských jednotek. To ale ještě hasiči netušili, proti čemu se budou muset postavit a že budou s plameny bojovat až do dalšího dne.

Požár se i přes jejich intenzivní snahu ze začátku neustále šířil, pohltil střechu, u které hrozilo, že se zřítí. Černý dým stoupající z hořící budovy hlásili lidé napříč téměř celou Prahou, hasiči doporučili, aby lidé nevycházeli a nevětrali, na místě se ale sešlo spoustu zvědavých lidí, kteří komplikovali jejich práci.

Uvnitř budovy byly uskladněny textilie, hasiči se navíc obávali, že někdo zůstal uvězněný uvnitř. To už ale plameny pohltily materiál uvnitř a celá hala o rozměrech 20 na 60 metrů byla v plamenech. "Jelikož hrozilo zřícení konstrukce haly, velitel rozhodl o zásahu pouze z vnější strany objektu a na místo si vyžádal vrtulník Letecké služby Policie České republiky s bambi vakem," popsal mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Během boje se stále zuřivějšími plameny začala kolabovat hydrantová síť, hasiči tak museli povolat více cisteren kvůli kyvadlové dopravě vody. Postupně byli vysláni téměř všichni hasiči z celé Prahy. Těsně před patnáctou hodinou byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu.

I přes nasazení ohromného množství jednotek se ale plameny uhasit nedařilo. Pak se ozvala ohlušující exploze a konstrukce budovy se zřítila. Požár se rozšířil na plochu 60 na 150 metrů.

Policie celou ulici U Továren uzavřela a doporučila lidem kvůli šíření zplodin, aby nevětrali. Hasiči se vzhledem k dlouhotrvajícímu zásahu museli střídat. Náročný boj si nakonec vybral svou daň, jednoho z hasičů museli záchranáři kvůli celkovému vyčerpání organismu převézt do nemocnice.

"Místo zásahu bylo rozděleno na 3 bojové úseky, naráz bylo nasazeno 12 C proudů v dýchací technice, z toho 4 pomocí výškové techniky, a ze vzduchu probíhalo hašení pomocí vrtulníku s bambi vakem," doplnil Kavka.

Měření škodlivin odhalilo zvýšenou koncentraci CO a chlorovodíku, zplodiny se šířily na Záběhlice, Chodov, Strašnice, Vršovice, Krč, Nusle a Hostivař. Opatření o nevětrání kvůli tomu platilo až do středečního rána.

Pražské vodovody a kanalizace musely přesměrovat tlak do hydrantové sítě v oblasti místa zásahu. Pozitivní zprávy přišly až následující den v 1:04, kdy se hasičům konečně podařilo požár lokalizovat. Až následně mohlo dojít k redukci jednotek na místě. I tak museli hasiči zasahovat až do rána, kdy již jen dohašovali skrytá ohniska.

"V dopoledních hodinách proběhne došetření místa požáru za účasti hasičských a policejních vyšetřovatelů ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany a Kriminalistickým ústavem Praha PČR," shrnul další postup Kavka. Kriminalisté případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Hasiči nyní sklízejí zaslouženou chválu. "Pražským hasičům nelze než vyseknout velkou poklonu. Zasloužili se nejenom o zdolání požáru, ale v první řadě učinili vše proto, aby nedošlo k ohrožení obyvatel této městské části. Přitom se vlastními silami museli vypořádat s nedostatkem vody v okolí, když zkolabovala hydrantová síť, a ochránit další přilehlé rizikové objekty jakými byla třeba truhlářská dílna. Velmi si cením organizace i dalších jednotek integrovaného záchranného systému za to, jak podporovali nasazení hasičů včetně ochrany jejich zdraví. Co mě na druhou stranu mrzí, je to, že někteří občané z řad přihlížejících, si tuto živelnou pohromu i tentokrát spletli zřejmě s atrakcí, aniž by si uvědomili, jak vysokému riziku jsou příslušníci hasičských jednotek vystaveni při její likvidaci," reagoval radní hlavního města Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Libor Hadrava.

