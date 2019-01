Obří kamionový podvod! Zboží záhadně mizelo během přepravy

Kriminalisté na Vysočině odhalili rozsáhlý mezinárodní gang zlodějů, kteří zakládali fiktivní přepravní firmy. Zboží, které od klientů převzali, končilo ve skladech podvodníků. Škoda, kterou tak způsobili, má být téměř dvě stě miliónů korun.

Kamiony plné zboží mizely během cesty. Šlo o elektroniku, pneumatiky nebo třeba desítky nových praček. To vše pak skončilo ve skladech podezřelých mužů. Mezinárodní gang vždy založil podle policie fiktivní přepravní firmu a vyzvedl od klientů zboží. Jenže to do svého cíle nikdy nedorazilo.

Členové gangu okamžitě po akci firmu zrušili a zametli po sobě stopy. Kriminalisté po nich pátrali více než tři roky. Policisté teď obvinili celkem 12 lidí ve věku od 36 do 49 let.

Někteří měli dělat dispečery, jiní řidiče kamiónů. Vše muselo působit jako opravdová spediční firma. Hlavním mozkem byl podle kriminalistů muž ze Slovenska. Gang působil po celé střední Evropě. Jde o největší případ v historii vysočinské hospodářské kriminálky.

"Mezi pachateli je pět cizích státních příslušníků, občanů Slovenska,“ řekla Dana Čírtková, mluvčí policie kraje Vysočina. Celková škoda, kterou kamionový gang způsobil, je závratná - jde o 170 miliónů korun.

Při rozkrývání gangu spolupracovali kriminalisté z několika států. Zatýkací akce musela být koordinovaná, tak aby vše klaplo v jednu chvíli a nikdo neunikl. Důkazy se pak shromažďovaly při domovních prohlídkách na desítkách míst v několika státech.

"Kriminalisté je obvinili ze zločinu podvodu, padělání a pozměnění veřejné listiny a legalizace výnosů trestné činnosti,“ doplnila mluvčí. Za to členům gangu může hrozit až 12leté vězení.