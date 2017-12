Obří petardy a rachejtle Čechy lákají, mohou ale i zabít!

Na tržnicích se dá stále koupit zakázaná pyrotechnika. Štáb televize Nova koupil v pražské Libuši pumu a petardu kategorie čtyři, se kterými může manipulovat jen speciálně proškolený odborník. Právě odborníci před takovou pyrotechnikou varují - v rukou laika by mohla způsobit i smrtelný úraz.

Je to pyrotechnika, která by neměla být pro laika legálně k dostání – spadá totiž do kategorie čtyři - tedy té nejvyšší - se kterou mohou manipulovat pouze odborníci se speciálním povolením k odpalování ohňostrojů.

reklama

"V případě, že by to bylo nevhodně použité, hrozí tržné rány až smrtelná poranění. U té kulové pumy je rozptyl asi kolem 150 metrů. rozhodně hrozí poškození zdraví v tomto okruhu," vysvětluje soudní znalec v oboru výbušnin Pavel Céza.

A dodává, že kulová puma odpálená jen tak na zemi je velmi nebezpečná - světlice se z ní rozlétnou i 150 metrů daleko a navíc mají teplotu až 1600 stupňů Celsia. Velká petarda při odpálení dokonce udělala díru do asfaltu.



Pyrotechniku reportér TV NOVA koupil na jedné z pražských tržnic. Nebyla normálně vystavena, prodejci ji měli schovanou, každý kus nás stál zhruba pět stovek. Prodejci ovšem hrozí až pětimilionová pokuta.