Obří rána pro optimistu Láďu. 'Mám to spočítané!' přiznala máma

Zdravotní stav maminky sedmnáctiletého Ládi Angyala, který diváky SuperStar pobláznil svým optimismem i chytlavou písní Pošta, se zhoršil. Žena trpí mozkovou obrnou, nyní jí navíc začaly selhávat ledviny. Chlapec dělá vše proto, aby rodinu zachránil. Nemá to ale vůbec jednoduché.

Příběh sedmnáctiletého trenéra fotbalu z Komárna, který žije se svou maminkou v otřesných podmínkách, dojímá celé Slovensko i Česko. Chlapec si navzdory těžkému životnímu osudu na nic nestěžuje, srší optimismem a dělá vše proto, aby maminku udělal šťastnou.

Ta je nemocná, trpí dětskou mozkovou obrnou. Aby nemuseli spát na ulici, sehnal Ladislav alespoň jednu malou místnost, kde mohou žít. Tísní se v prostoru, kde prakticky není k hnutí. "Je to sice jedna malá místnost, ale mám tu všechno, co bych měl mít," říká.

Jasno v tom, jak by naložil s výhrou v soutěži SuperStar, má. V první řadě by pomohl mamince, myslel by ale i na sebe. "Mým životním snem je, abych neměl takový život, který jsem měl v dětství, a aby moje děti neměly takový život, jaký jsem měl já," pronesl.

Pomoct Láďovi a jeho mámě se rozhodla i TV Markíza. Přispět dvojici jakoukoliv částkou můžete na číslo účtu veřejné sbírky Nadace Markíza: SK35 1111 0000 0003 3322 2322. Do informace pro příjemce je potřebné uvést heslo LACI.



Více o tom, jak peníze poslat ve správném tvaru, se dočtete zde. Sbírka bude probíhat v obdbobí do 13. do 25. března 2018.

Láďu čekají ale ještě těžké zkoušky. Maminka přiznává, že její zdravotní stav se za poslední týdny zhoršil. "V podstatě už to mám spočítané, protože už mi začínají odcházet ledviny, kromě toho mám dětskou mozkovou obrnu, takže o pohybu se příliš mluvit nedá. Mám u sebe stále berli, když chci jít ven," říká. Její zpověď přináší tvnoviny.sk.

Sám Láďa si uvědomuje, že maminka je na tom špatně, přesto se nevzdává nadějí. "Pevně věřím, že se její stav zlepší," dodává.

Tímto hitem si Ladislav získal srdce poroty i diváků: