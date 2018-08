Obrovská exploze u italského letiště, z místa se valí hustý dým

Portál rt.com uvedl, že podle policie k explozi došlo po nehodě na místní dálnici. Na Twitteru se okamžitě objevily fotky a záběry celého incidentu.

Informace o mrtvých či zraněných zatím nejsou k dispozici. Policisté zároveň varovali řidiče v okolí, aby kvůli snížené viditelnosti jeli opatrně. Několik silnic v okolí museli policisté uzavřít.

BREAKING: Massive explosion and fire near Bologna Airport, Italy. Fire seems to have occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames pic.twitter.com/N0RXs7W9dw