Obtěžuje vás štěkání psa? Evě kvůli tomu policie sebrala Mira

Někteří psi dokážou proštěkat celý den a sousedy přivádějí k zoufalství. Ale jak se v takovém případě bránit? Podle občanského zákoníku se vlastník věci, v tomto případě majitel psa, musí zdržet všeho, čím by omezoval a obtěžoval ostatní. Pokud nadměrný štěkot obtěžuje a nepomůže ani domluva, můžete se obrátit na příslušný obecní či městský úřad.

Uspět se stížností ale nebude snadné. Největší šanci mají obyvatelé tehdy, pokud pes štěkotem ruší noční klid. Pak je na místě zavolat městskou policii a případ řádně zdokumentovat. Na majitele psa je také možné podat žalobu k okresnímu soudu. Ten může majiteli psa rušení sousedů zakázat. Toto rozhodnutí je pak vymahatelné, upozorňuje na svém webu město Bohumín.

To ale zároveň uvádí, že prioritou by měla být tolerance a ohleduplnost. Jak to může dopadnout, když se soused ke štěkotu psa netolerantní, se přesvědčila Italka Eva Munterová z malého městečka Roveré della Luna. Jeden ze sousedů si na štěkot jejího tříletého maremmansko-abruzzského pasteveckého psa stěžoval tak dlouho, až ženě psa úřady zabavily!

Žena musela už kvůli štěkání zaplatit dvě pokuty, v přepočtu 1 750 a 3 850 korun. Když přišla třetí stížnost, policie Mira, jak se pes jmenuje, odvezla. Jeho majitelka odmítla zaplatit další pokutu a žádá, aby případ projednal soud. Mira mezitím úřady umístily do kotce v útulku.

Na podporu nešťastné majitelky se na internetu objevila petice. "Žila jsem s Mirem v domě se zahradou, ale jeden ze sousedů si stěžoval, že pes celý den štěká. Nikdo další si nikdy nestěžoval. Tento člověk neustále volal policii, vždycky, když přijeli, tak řekli, že pes neštěká," píše Eva.

"Přesto nás dvakrát prošetřovali a teď nás s tím člověkem, který si stěžoval, že kvůli psovi nemůže psát, čeká soud. Což je směšné, protože pes spal v noci s námi v domě. Teď je Miro zavřený v malém kotci, bez své rodiny, daleko od lidí, kteří jej milují. Tohle má být podle soudu preventivní zásah, který má chránit zdraví našich sousedů, ale postihuje to nás a našeho psa. Abychom ho osvobodili, musíme čekat na soud a to potrvá dlouho. Miro nemůže zůstat zavřený, je část naší rodiny," smutní Eva.

Petici na její podporu podepsalo na webu change.org 220 tisíc lidí. Každou hodinou přibývají na petici stovky dalších podpisů.