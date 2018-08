Centrum Rakovníka je plné kamionů. Místním došla trpělivost

Obyvatelé Rakovníka si stěžují na těžkou kamionovou dopravu. Přímo v centru se totiž opravuje most, přes který vede hlavní tah na Plzeň. A tak musejí i kamiony, které míří do průmyslové zóny, jezdit přes město. Podle radnice potrvají problémy nejméně do listopadu, kdy by se měl zprovoznit další vjezd do oblasti.