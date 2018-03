Oceán ukrýval americký křižník, kde zemřelo 600 vojáků. VIDEO

Lehký křižník třídy Atlanta leží na dně Tichého oceánu v hloubce přes čtyři kilometry. Loď potopila v roce 1942 japonská ponorka. Z téměř 800 členů posádky přežilo zásah torpéda do lodi pouze 115.

Přeživší pak v moři čekali na pomoc několik dnů. Záchrany se tak nakonec dočkalo pouze deset šťastlivců. Na palubě křižníků našlo smrt i pět bratrů Sullivanových, kteří se po smrti stali hrdiny. Američané po nich pojmenovali část muzea, školu a dvě lodě. Jejich příběh se dokonce dostal na filmové plátno.

K vraku lodi vyslal pátrací tým průzkumné plavidlo s kamerou. Pořízení cenných záběrů však nebylo bez rizika. "Do hlubin moře vkládáme spoustu elektroniky a vysokého napětí, které by tam být nemělo. To je vždy výzva," řekl Allen pro The Guardian.

Začátkem března už Allenův tým našel letadlovou loď USS Lexington. Vrak leží na dně Korálového moře v hloubce tři kilometry. Loď tam však zůstává i nadále. Americká armáda považuje vrak za válečný hrob. Na palubě letadlové lodi totiž při bitvě s Japonci zahynulo přes 200 vojáků.