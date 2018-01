Ochladí se ještě? Odborníci řekli, kdy konečně udeří ta pravá zima

Bílých Vánoc jsme si ani tentokrát příliš neužili a naděje na zasněžený vstup do nového roku zhatily teploty, které na některých místech dosahovaly i 14 stupňů. Kdy se konečně ochladí a dočkáme se pořádné sněhové nadílky i v nížinách?

Zatímco na horách si užívají sněhu dosyta, s příchodem té pravé zimy do nížin to příliš dobře nevidí ani meteorologové. V tomto týdnu budou teploty výrazně nadprůměrné a ochlazovat se i po zbytek měsíce bude jen zvolna.

"V pátek a v sobotu teploty opět mohou překročit 10 °C. Mrazy se v tomto týdnu nevyskytnou většinou ani v noci," popsal David Prantl ze společnosti InMeteo. Jeho slova potvrzuje i meteoroložka Dagmar Honsová z Meteopressu: "Teplotně nadprůměrná bude celá první lednová dekáda - rtuť teploměru se bude v nížinách zastavovat až na 10 °C."

Mírné ochlazení by podle Honsové měla přinést až druhá lednová dekáda. "I tam budou dny dost proměnlivé - sem tam bude mrznout, poté opět přijde obleva a v nížinách to budou teploty až 6 stupňů. A na silné mrazy to v nížinách zatím nevypadá ani v poslední lednové dekádě," dodává Honsová.

Příliš optimistický není ani Prantl, podle kterého by se mohlo ochladit už v příštím týdnu. "Ale na nějaký výraznější nástup zimy s vydatným sněžením i v nížinách to zatím nevypadá. Modely se ovšem v předpovědi na příští týden zatím příliš neshodují," vysvětluje.

Že bude následující měsíc teplotně spíše nadprůměrný, potvrzuje i dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). "Ze všech čtyř týdnů očekáváme jako nejteplejší první týden, následně budou průměrné teploty postupně klesat, ale teploty by se měly pohybovat většinou v intervalech běžných hodnot pro danou roční dobu," upřesňují meteorologové.

"Průměrné teploty vzduchu by se měly dostat pod nulu zhruba kolem 15. 1. Do té doby budou teploty spíše nadprůměrné a v nížinách by mělo být bez sněhu a jen ojediněle pod nulou," dodává mluvčí ČHMÚ Petr Dvořák.

Srážek by ale podle ČHMÚ mělo být víc, než je obvyklé. "V průběhu ledna můžeme očekávat přibývání sněhu na horách, ke konci měsíce i ve středních a přechodně i v nižších polohách," uvádí výhled.

Na horách o sobě dá zima výrazně vědět hned zítra. Meteorologové dokonce vydali výstrahu před novou sněhovou pokrývkou a silným větrem. Sněhu se dočkají v části Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, a to od 9 do 22 hodin. Silný vítr pak bude během zítřka foukat v Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

"V průběhu středy se vyskytne na severu a severovýchodě našeho území trvalé sněžení, při kterém na horách a v jejich podhůří může napadnout 5-20 cm sněhu, v hřebenových polohách až 35 cm. V průběhu dopoledních a odpoledních hodin bude intenzita sněžení přechodně zesilovat, v krátkém období může napadnout až 5 cm sněhu. Sníh bude mokrý a těžký. V průběhu večera bude od západu sněžení přecházet do sněhových přeháněk," uvádí meteorologové ve výstraze.

