Ochladí se? Meteorologové vydali předpověď počasí na celý podzim!

Postupné ochlazování v západní Evropě

Až do října bude na britských ostrovech, ve Francii a v Německu pokračovat nadprůměrné teplé počasí. Naváže tak na letní teploty, které byly v těchto zemích nejvyšší za několik let. "Teploty se ve Velké Británii budou průměrně pohybovat 1-3 stupně nad normálem," popisuje Alan Reppert, meteorolog ze společnosti Accuweather, která se zabývá dlouhodobými předpověďmi počasí.

Ještě výraznější teplotní rozdíly oproti normálu očekávají meteorologové ve Francii, Belgii, Nizozemí a Německu. Výrazný pokles teplot přijde v listopadu, kdy se musí západ Evropy připravit také na významnější srážky. Déšť přinese nejen ochlazení, ale pomůže také oblastem, které přes léto sužovalo sucho. Nejintenzivnější srážky se očekávají v Irsku a Severním Irsku.

"Hladiny řek budou pomalu stoupat. A ačkoli nejvíc budou bouřky a vichřice hrozit v Portugalsku, v průběhu listopadu se jich několik může objevit také v Británii," dodává meteorolog Tyler Roys. Deštivý listopad lze očekávat také v Paříži, Bruselu či Kolíně nad Rýnem. Naopak méně srážek by mělo být v oblasti od Lyonu přes Stuttgart až do Berlína.

Bouřlivé počasí ve Středomoří

Zatímco některá místa v Itálii a na Balkánském poloostrově přes léto sužovaly bouřky a povodně, jiná jsou vyschlá na troud. Podobné to bude také v září, v říjnu a listopadu by se měly vydatné srážky a bouřky vyskytovat v celém Středomoří. Lijáky meteorologové očekávají nejčastěji v Itálii a v západní části Balkánského poloostrova mezi Dinárskými horami a Jaderským mořem.

Deštivé počasí se postupně rozšíří také do Řecka, kde ukončí riziko požárů. Naopak tady budou hrozit bleskové povodně a sesuvy půdy, a to obzvláště v místech, které byly v uplynulých letech zasaženy požáry.

"Bouřky mohou být doprovázeny také silným větrem, kroupami a přívalovým deštěm. Nejvíce škod mohou způsobit v Itálii a Řecku," popsal Roys. Deštivé počasí přinese do celé oblasti ochlazení. Ještě v záři budou teploty nadprůměrné, říjen a listopad bude už teplotně podprůměrný.

Riziko požárů ve Skandinávii

Horké a suché léto přineslo do severní Evropy nejhorší sucho za posledních několik desítek let, potýkat se tady museli také s rozsáhlými požáry. Ve Švédsku shořelo v létě přes 20 tisíc hektarů lesa. Nadprůměrné teplé a suché počasí bude pokračovat také po většinu podzimu. Meteorologové v této oblasti neočekávají ani výraznější srážky, které by riziko požárů zažehnaly.

V říjnu a listopadu budou teploty klesat, ale pouze mírně. "Suché a teplé léto se negativně podepíše na sklizni. Není vyloučeno, že bude zaveden přídělový systém potravin a ceny se rapidně zvýší," myslí si Roys. Meteorologové také upozorňují, že v listopadu spadne daleko méně sněhových srážek, než je v tomto období běžné.

