Ochočeného výra někdo odvázal a ukradl! Byl rodina, naříká majitel

Krádež výra velkého vyšetřuje policie z Liberce. Ztratil se sokolníkovi z Polesí u Jablonného v Podještědí. Ani on sám nechápe důvody, proč to někdo udělal. Bez dokladů je tento chráněný pták neprodejný.

Fotografie je to jediné, co zarmoucenému sokolníkovi zůstalo. Bubáka, jak výrovi říkala celá rodina, uměle odchoval pomocí ručního dokrmování a vychoval z něj krotkého, lovu neschopného mazlíčka.

Roční výr ale zmizel ze své boudy mezi půlnocí a sedmou hodinou ráno. Podle majitele se sám odvázat rozhodně nemohl. "V tomto případě to vylučuju, protože byl přivázán pojišťovacím uzlem. Každý večer si to hlídám. Výr tady jednoduše ráno nebyl, zmizel s celým úvazkem," uvedl jeho majitel Alexander Vrága.

Co profesionálnímu sokolníkovi uniká, je motiv. Mohutný pták, který je s rozpětím křídel téměř dva metry největší sovou vůbec, se nedá jen tak prodat. Je chráněný mezinárodní úmluvou CITES, má neodstranitelné kroužkování a bez dokladů je neprodejný.

"Tohle normálně uvažující člověk nemohl udělat. To byl trouba, co si myslel, že když se dostane ke krotkému výrovi, tak ho bude mít doma na zahradě. Anebo ho někdo jenom z nějakých podivných ochranářských choutek pustil na svobodu a tím ho zabil," prohlásil Vrága.

"Majiteli vznikla krádeží dravého ptáka škoda 100 tisíc korun. Prověřujeme i tu verzi, že vzhledem k tomu, že se nacházíme v blízkosti státních hranic, není vyloučeno, že dravec mohl putovat do Německa či Polska," sdělila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Pokud ho zloděj jen vypustil do přírody, mohl by létat v blízkosti chovatelova obydlí. Lidé by se ale rozhodně neměli pokoušet sovu sami odchytit. Stačí dát zprávu majiteli. Na sovu s úvazkem na pařátu by je mohl upozornit i specifický zvuk, který vydává. Věříte, že se ještě s ním setkáte? "Věřím, musím. Je to člen naší rodiny," dodal majitel Bubáka.