Ochrnutý mladík toužil projít na svatbě uličkou. Povedlo se! VIDEO

Chris Norton a Emily Summerová si řekla svá ano těsně před západem slunce ve floridském městě Jupiter. Pak udělali to, co na svatbě činí většina novomanželů - prošli se uličkou tleskajících hostů, kteří oslavovali jejich lásku. Pro tuto dvojici to ale nic běžného nebylo, píše portál People.

Chris totiž strávil posledních sedm let na invalidním vozíku, k němuž ho připoutalo zranění při fotbalovém zápase. Dnes 26letý mladík zůstal ochrnutý od krku dolů. "Jako by někdo vypnul moje tělo. Snažil jsem se zvednout, ale nešlo," vzpomíná Chris.

Lékaři mu po úrazu oznámili, že existuje jen tříprocentní šance, že někdy bude moci hýbat jakoukoliv částí těla. Chris to ale nechtěl přijmout, a tak začal pravidelně chodit na rehabilitaci a po roku tvrdého cvičení se dokonce vrátil ke studiu vysoké školy.

Přestože mohl studovat, bál se, že nikdy nenajde dívku svých snů. A pokud by ji našel, měl strach, že s ním nebude chtít nic mít - případně o to, aby nebyl na obtíž. "Chtěl jsem být manželem a otcem, ale bál jsem se, že to bude pro ženu moc velká zátěž," uvedl Chris.

Nakonec ale potkal Emily, poznali se díky internetové seznamce. Ihned věděl, že je ta pravá - a ona to vnímala stejně. "Jeho příběh byl neobyčejný. Jeho vůle nevzdat se. Věděla jsem, že ať se děje cokoliv, budeme v pořádku. Když si něco umíní, jde si za tím. Proto jsem se do něj zamilovala," popsala Emily.

V roce 2015 se Chris Emily svěřil, že by si chtěl na slavnostním předávání pro diplom z univerzity dojít - s její pomocí. Dvojice začala intenzivně trénovat a nakonec se povedlo. Večer předtím navíc požádal Chris svoji vyvolenou o ruku a pár se začal připravovat na další zkoušku. Chris chtěl projít uličkou na svatbě.

I to se podařilo a dvě stovky hostů minulý víkend sledovaly, jak Emily objala Chrise za jeho zády a pomohla mu na nohy. A pak už se vydali vstříc hostům na konci uličky a budoucnosti. "Bylo mnoho těžkých momentů. Ale všechno je možné, když se nevzdáte. Chci být příkladem toho, že život může být výjimečný," uzavřel Chris.





Podívejte se na video, jak Chris s Emily prošli uličkou: