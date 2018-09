Změny v očkování! Od přištího roku se mění tato pravidla

Napřed pro recept, pak do lékárny a zpět k lékaři. V některých případech bude od příštího únoru nutné si kvůli očkování udělat kolečko po lékařských ordinacích a lékárnách. Na případ upozornila Mladá fronta Dnes.

Novelu zákona o léčivech schválila vláda na konci srpna. Souvisí to s evropskou směrnicí, která má zabránit padělkům léků v distribuční síti. “Ministerstvo navrhlo maximum sortimentu, který je dnes dodávaný distributorem do ordinací, ponechat ve stávajícím režimu. To je možné u vakcín nakupovaných státem nebo zdravotními pojišťovnami,“ přiblížila pro MF Dnes mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.



Změna se týká všech nepovinných vakcín, těch, které si platí pacient. Jedná se o vakcíny proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence typu A a další. Vakcíny pro povinné očkování a očkování hrazené pojišťovnou budou uložené i nadále přímo u lékařů.



„Máme obavu, že se změnami zhorší dostupnost nepovinného očkování, které je v zájmu státu stejně jako povinné,“ řekla předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková. Vakcíny je také potřeba udržovat při určité teplotě. Lékař nemá přehled o tom, jak pacient vakcínu po zakoupení skladoval, jestli ji například nevystavil teplu. To by mohlo snížit účinnost látky.



Se zástupci ministerstva zdravotnictví jedná o možných změnách navrhovaného systému Sdružení praktiků, pediatrů a gynekologů. Hrozí totiž, že by kvůli časové náročnosti a nepohodlí mohli lidé očkování zanedbávat.