Spalničky se šíří: Ohrožené jsou hlavně děti, očkovaných lidí ubývá

Zvýšený výskyt spalniček v Česku rozdělil republiku. Podle doktorů za to může nízká proočkovanost, která navíc stále klesá. S lékaři větší část populace souhlasí, nicméně objevily se i zcela opačné názory. Jak to vidíte vy?

Komentující na facebooku TN.cz viní z vyššího počtu nakažených především takzvané "biomatky", které své děti neočkují. Další ale obviňují migraci, která v posledních letech v Evropě vzrostla. "Je velice zajímavé, že se to rozšířilo až potom, co se do EU přihrnuli čmoudi ze zapadákova. A trestat i biomatky a vegany," napsal zuřivě jeden z komentujících.

Další neočkující rodiče se ale okamžitě ohradili. "Může mi někdo vysvětlit, jak se vaše očkované děti mohou nakazit, když jsou očkované? Tak potom jaká je účinnost toho, co vám napíchali do děcka, když se nakazí i očkované dítě? Nevím, jestli vám fakt uniká to, že nadnárodní korporace zvaná farmaceutický průmysl je schopná obětovat tolik obětí, kolik bude třeba, jen na to, aby vládám světa předávala očkovací látky, které z vašich dětí udělají doživotní pacienty, a byznys pokračuje dál a dál..." napsala další žena na facebooku.



Jenže to je právě rozšířený mýtus. Neznamená, že pokud je člověk očkovaný, nemůže onemocnět. Naopak, může - ale průběh nemoci pak bývá mnohem hladší.



Dalším mýtem je to, že některé děti se staly autisty právě kvůli očkování. Jenže to nikdy vědecky potvrzené nebylo. "Vemte si, kolik je dětí, které jdou na očkování, mají na to reakci, přestanou mluvit, zhorší se zdravotní stav, jsou autisti. Já svoje děti nechala očkovat, ale strašně jsem se bála, co z toho pak bude," napsala další žena.



Reakci na očkování člověk samozřejmě mít může - a často jsou tyto vedlejší účinky napsané i přímo v příbalových letácích vakcín. Nejčastějšími projevy jsou vyšší teploty až horečka, případně nevolnost nebo bolestivost v místě vpichu. "U každé akce existuje reakce. Stejně tak je tomu u očkování. Ty nežádoucí účinky očkování jsou v řádech promile. Na druhé straně prospěch očkování je pro společnost vysoký," vysvětlil MUDr. Cyril Mucha.



Proočokovanost populace je konkrétně u spalniček aktuálně asi na 85 %, přitom ideální stav je alespoň 90-95 %. Nejvíce ohrožené jsou právě neočkované děti a kojenci do jednoho roku, kteří ještě nemohli být očkovaní. Pro ty může být nemoc dokonce smrtelná. Ohrožení jsou ale i lidé zhruba od 40 let - u těch mohla i přes očkování imunita poklesnout a mohou být k nemoci náchylnější a dále ji šířit.



Aktuálně se k nám spalničky dostaly pravděpodobně z Ukrajiny. "Většina případů souvisí s importovanými případy, převažují importy z Ukrajiny," uvedla Radomíra Limberková ze Státního zdravotního ústavu. Právě neočkovaní Češi pak mohou nemoc dále šířit.



Počet očkovaných dětí klesá proto, že se rodiče bojí následků, které někdy podání vakcíny může způsobit. Trochu zmírnit by měl tuhle obavu návrh připravovaného zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Vláda by ho měla projednávat už v lednu. Kompenzace by se údajně týkala jen pár případů ročně a poškozeným by stát vyplatil až desítky miliónů korun. V případě schválení by mohl zákon začít platit na začátku roku 2020.





Podívejte se na reportáž TV Nova o zvýšeném výskytu spalniček: