Odborníci varují: Vajíčka nemyjte, jinak riskujete zdraví! RADY

Na Velikonoce se na sváteční hostině často sejde celá rodina. Asi poslední, co byste chtěli, by bylo jim ublížit - třeba jídlem, které budete podávat. Lékaři proto vydali doporučení, jak zacházet s potravinami, aby byly zdravotně nezávadné.

Lidé by měli být při přípravě velikonočních jídel obzvlášť obezřetní. Pokud zvolí nesprávný postup při přípravě či skladování potravin, může to napomoci množení plísní a mikroorganismů. Upozornil na to slovenský Úřad veřejného zdravotnictví (ÚVZ).

Že se s jídlem něco děje, přitom nemusíte zpozorovat pouhým okem. Takové změny však mohou být pro lidský organismus nebezpečné. Měli byste proto dodržovat základní hygienická pravidla, píše portál cas.sk.

Vajíčka byste neměli před konzumací nijak důkladně umývat, stačí je otřít suchým hadrem nebo houbičkou. Voda totiž napomáhá šíření mikrobů. Pozor byste měli dávat i při jejich rozbíjení, aby se případná špína ze skořápky nedostala dovnitř.

Vejce byste měli vždy důkladně tepelně zpracovat. Rizikem tak může být domácí majonéza, kde se žloutky nevaří, jen šlehají při pokojové teplotě. Podle odborníků je bezpečnější ta průmyslově vyrobená, která bývá pasterizovaná. Pokud se přece jen rozhodnete pro vlastní majonézu, použijte čerstvé suroviny.

I na výběru šunky nebo uzeného masa byste si měli dát záležet. Kvalitní výrobek obsahuje alespoň 75 procent masa, má jasně růžovou barvu a zřetelné kontury svalů. "Pokud se svalovina při výrobě rozseká najemno a přidají se náhražky, po tepelném opracování se spojí do homogenní hmoty, kde svalovina není vidět," uvedl ÚVZ.

Maso byste před zpracováním neměli namáčet. Pokud je od krve, stačí ho opláchnout. Důležitá je dostatečná doba pečení či vaření, která zničí veškeré škodlivé mikroorganismy. Zbytky tepelně zpracovaného masa můžete podle odborníků v lednici skladovat maximálně 24 hodin. Kratší dobu vydrží saláty či krémové zákusky. Vždy byste se ale měli řídit vzhledem a vůní potravin.

V kuchyni se podle hygieniků daří různým bakteriím. Nejčastěji jde o kuchyňský dřez a další pomůcky na mytí nádobí, jako jsou hadry či houbičky, ale i odkapávač. Vše byste měli dostatečně čistit - včetně pracovní desky, nádobí a příborů.

A v neposlední řadě odborníci varují, aby se lidé v době velikonočních svátků nepřejídali. Jinak si koledují o žaludeční či střevní potíže, případně i zlučníkový záchvat.