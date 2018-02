Odborníci zuří: Místa ve školkách by měla být i pro dvouleté děti!

V Senátu se dnes sešli odpůrci zákona z řad senátorů, pedagogů a psychologů, kterým vadí možnost poslat děti mladší tří let do školek. Podle nich na to ještě nejsou psychicky připravené, měly by být pod dohledem matky a mít individuální přístup - pedagogové ve školkách jim prý takovou péči nemohou dostatečně poskytnout.

reklama

Podle některých hlasů je brzké umístění do školek nevhodné pro další vývoj dítěte a školka jim nemůže nahradit rodinné prostředí. V minulém roce bylo ve školkách dětí mladších tří let přes 40 tisíc.

Tato možnost existuje od roku 2005, podle novely zákona z roku 2016 budou mít ale od roku 2020 tuto možnost rodiče úplně všech dvouletých dětí. Podle některých odborníků není pevná vazba na lidi a okolí u dvouletého dítěte hotová, dítě si ji potřebuje dotvořit, a to mimo rodinu prý není zcela možné.

Pokud už rodič musí dítě do školky umístit, není vhodné, aby tam bylo celý den. Učitelé by prý měli rodičům zdůrazňovat, že dvouleté dítě by mělo být v mateřské škole maximálně čtyři hodiny denně. Oproti tříletým prý navíc potřebují mladší děti individuálnější přístup a někteří odborníci si nejsou jisti, zda na to jsou školky personálně připravené.