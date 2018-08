Odbory: Deset procent navíc všem. Vláda plošně přidat nechce!

Odbory totiž požadují desetiprocentní navýšení u všech zaměstnanců. Vláda ale plošné přidávání dlouhodobě odmítá.

Sociální demokracie prý odbory podporuje v tom, že růst platů ve veřejném sektoru musí být vyšší, než s čím počítá vláda. Jestli nakonec sociální demokraté ale své koaliční kolegy ve vládě přesvědčí, jasné není.

Vládní návrh totiž počítá s tím, že platy třeba policistů nebo vojáků narostou jen o dvě procenta a to prý ani nepokryje inflaci, takže by se jejich kupní síla dokonce snížila.

Podle plánů vlády by se navyšovalo jednotlivým profesím podle potřeby - o těch odbory požadovaných 10 procent by tak stouply jen platy učitelů.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová přišla i s kompromisním návrhem. Podle něj by se o deset procent zvedly platy učitelů a nepedagogických a technických pracovníků. Ohodnocení dalších profesí by mělo být stejně jako u vládního modelu procentuálně odstupňované - vždy by se ale jednalo o mírně větší navýšení, než s kterým teď počítá vláda.

Nejúspornější vládní model by státní kasu stál něco přes 22 miliard, kompromisní řešení pak asi miliard šestadvacet. Náklady pro realizaci návrhu odborů by pak přesáhly hranici 30 miliard. O platech ve veřejném sektoru by vláda měla definitivně rozhodnout asi v polovině srpna.