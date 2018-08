Odchod dětí, jiné zájmy, nechuť na sex: Přibývá rozvodů důchodců

Mezi rozvedenými je stále více seniorů. Podle statistik se ročně rozvádí tři tisíce lidí starších šedesáti let a počty se neustále zvyšují. Podle psychologů je častým důvodem pocit lidí, že jim v životě něco uteklo a musí to dohnat, nebo i odchod dětí ze společné domácnosti. Partneři tak přijdou o společný cíl a nudí se.

Dokud nás smrt nerozdělí. Právě to si lidé slibují v domnění, že spolu vydrží celý život. Jenže podle statistik to čím dál víc důchodců vzdává.

"Je to jev, který dříve nebyl, v současné době těchto případů přibývá a přibývat jich bude," řekl TV Nova psycholog Karel Humhal.

"Já jsem chtěla chodit do divadel a tak a jeho to absolutně nezajímalo. Takže jsem si myslela, že to nemá cenu pokračovat," vysvětluje, proč se rozvedla, paní Iva.

Důvodů krachů letitých manželství je ale mnohem víc. "Ženy od určitého věku vám řeknou, že raději půjdou ke kadeřníkovi, raději půjdou někam do kavárny nebo třeba se dobře najíst, než by se věnovaly sexu s vlastním manželem," přidává Humhal další důvod.

Podle statistik to jsou v šedesáti procentech ženy, které v pokročilém věku odchází z dlouholetých manželství. Důvodem může být vylétnutí dětí z hnízda. Lidé tak zůstanou sami a problém je na světě.

"Určitě se rozejdeme v přátelství, děti máme všechny zaopatřené. Já měla takovou božskou trpělivost," řekla TV Nova jedna z rozvádějících se žen.

Partneři zjistí, že nemají společný cíl a už si nerozumí. Začnou hledat nové koníčky - a neshodnou se ani na nich. Mezi oblíbené v poslední době patří sociální sítě a brouzdání internetem, kde podle Luciana Kantora, odborníka z manželské poradny mohou senioři potkat nového partnera. Právě do manželské poradny chodí oproti dřívějšku důchodci daleko častěji. Chtějí totiž své problémy řešit.