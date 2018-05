Odposlechy lidí i čtení zpráv. Nový zákon Němce pobouřil! ANKETA

V Mnichově protestovaly desítky tisíc lidí proti novému policejnímu zákonu, který umožní při vyšetřování proniknout hlouběji do soukromí lidí. Ti se obávají narušení osobní svobody. Ale politici si stojí za svým - jde o větší bezpečnost země.

Preventivní odposlechy telefonů nebo sledování počítačové komunikace - tyto a mnohé další pravomoce připisuje německým policejním složkám nový kontroverzní zákon. U veřejnosti se setkal s vlnou nesouhlasu.

Demonstrujících se v Mnichově sešlo přes třicet tisíc. Vadí jim především sporné ustanovení o takzvaném "hrozícím nebezpečí", které má policii umožnit preventivní zásah do komunikace. Hranice mezi ochranou osobních dat a právem na proniknutí do soukromí se tím výrazně ztenčí. Původní znění zákona dovolovalo i rozeznávání obličejů pomocí inteligentních kamer - to zákonodárci ale později vyškrtli.

Politici si ale stojí za svým. Zákon prý jednoznačně pomůže zlepšit bezpečnost země. Podle bavorského ministra vnitra si lidé nová opatření špatně vyložili a nemůže být vůbec řeč o tom, že by sledování komunikace zasáhlo každého občana a navíc trvalo neustále.

"Jsem především překvapen, že částečně lživá propaganda posledních týdnů přivedla mnohé bezradné lidi k bláznivosti," pronesl bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Kvůli demonstraci se chce zasadit o to, aby lidé pochopili, co v zákoně skutečně stojí. V Německu byla ochrana soukromí vždy velkým tématem - a to především kvůli špatným zkušenostem z předchozích totalitních režimů.