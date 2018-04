Odposlouchává nás facebook? Ženě se zobrazují divné reklamy

Na velmi podivnou shodu náhod upozornila britská novinářka Tyler Mearsová. Několikrát se jí poté, co mluvila o podivných věcech, začaly na tyto věci zobrazovat reklamy. Mearsová tvrdí, že určitě dané produkty na počítači nehledala a ani je nezmiňovala v žádném chatu na facebooku, ale pouze o nich hovořila.

Všechno začalo, když si s partnerem novinářka z Walesu koupila obytný přívěs. Jednou vtipkovali, že by pro ní bylo praktické mít i zařízení, které ženám umožňuje močit ve stoje. Oba se tomu zasmáli a bavili se o něčem jiném.

Tyler by to hned vypustila z hlavy, kdyby se záhy nestalo něco podivného. "Druhý den jsem procházela facebook a všimla jsem si reklamy od obchodní společnosti Wish, která se mi zobrazila na mé zdi. Nabízeli mi kalíšek, který ženám umožňuje močit ve stoje, za jednu libru!" popsala.

Podivná náhoda, řekli byste si, pak se ale stalo ještě něco podivnějšího. "O víkendu se jedna moje kolegyně, které jsem svůj příběh vyprávěla, o tom zmínila na rugbyovém zápase svého syna. Můj příběh vyprávěla matce jiného chlapce. Najednou i té matce se druhý den zobrazila stejná reklama na kalíšek na močení ve stoje!" píše Tyler.

Žena také tvrdí, že produkt nikde nehledala a ani o něm nikde nepsala a jediná zmínka o něm, na kterou si vzpomíná, byla s kolegyní novinářky na rugbyovém zápase.

Po pár dnech následoval třetí incident, po němž se Tyler už začala bát. V práci se jí dostalo do rukou video, na němž se muž pokusil pobodat policistu. Email dostala od velšské policie a video bylo na jejich oficiálním kanálu na YouTube. Doma video ukázala svému partnerovi a bavili se o tom, že měl policista velké štěstí, že měl na sobě neprůstřelnou vestu. Když si kolem půlnoci kontrolovala Tyler facebook, přišel šok.

"Byla na něm další reklama, tentokrát mi nabízeli neprůstřelnou vestu! To už jsem začala vyšilovat, protože tohle jsem na internetu nikdy nehledala," napsala Tyler. Slovo "neprůstřelná vesta" nebylo ani v popisku videa.

Novinářka se tak zeptala přímo Facebooku, jestli požívají mikrofon v jejím telefonu k tomu, aby pro ni vybírali reklamy. To Facebook odmítl, byť se podobná nařčení objevila nedávno v několika dalších článcích.

"Vybíráme reklamy podle zájmů lidí a dalších informací, které na svém profilu zveřejňují, ne podle toho, o čem se nahlas baví. Mikrofon používáme jen v případě, že jste k tomu v aplikaci dala svolení, a k aktivitám, které ze své specifické povahy vyžadují audio," tvrdí Facebook.

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg tyto nařčení v minulosti už několikrát označil za konspirační teorie. Při vyšetřování zneužití osobních dat americkým Kongresem se jej na to ptal i senátor Gary Peters. Zuckerberg ale to, že by Facebook kvůli cílené reklamě uživatele odposlouchával, odmítl.

"Facebook trvá na tom, že nepoužívají mikrofon k tomu, aby vás odposlouchávali a podle toho cílili reklamu. Ale možná příště budu mluvit o něčem užitečnějším, třeba o vítězných číslech do loterie," uzavírá Tyler vtipně svůj článek, který zveřejnil britský deník Daily Mirror.