Odpustil Bizon Katce? Ragbistka prozradila, jak to mezi sebou mají

Bizon ani Katka se druhým českým Robinsonem nestanou. Rozhodla o tom soutěž na ostrově vykoupení, která jediná je ještě mohla vrátit do hry. Jenže ani jednomu se v ní nepodařilo uspět. O to větší měl Bizon na Katku pifku – za jeho vyloučením totiž stála ona.

V kmenu Kalinga patřili k nejbližším spojencům, jejich aliance pokračovala i po sloučení v kmeni Tawi Tawi. Nebo si to alespoň Bizon myslel. Katka mezitím začala spřádat plány na ženskou alianci a po vyloučení hlavního stratéga Radima začala muže ze svého bývalého kmene jednoho po druhém odstřelovat.

Není tedy divu, že Bizon, který bral Kačku jako svou dceru, byl po svém vyloučení pořádně namíchnutý. A když se pak Katka na ostrově vykoupení objevila, dal jí to pořádně sežrat. "Seděli tam a nic neříkali, nakonec jsem se s nimi nechtěla ani bavit," vzpomínala Katka v livechatu na Nova.cz na nejhorší den v celé soutěži.

Nejenže ji nejdřív nechtěli nechat spát v přístřešku, ale nepodělili se s ní ani o jednu placku, kterou si udělali k jídlu. "Bylo to strašné. Nejedla jsem nic na aukci, den před aukcí a ani den potom. Jediné štěstí bylo, že se hned další den ráno jelo na soutěž, jinak bych se zbláznila," popsala.

Z vítězství v soutěži se nakonec už podruhé radovali Martin s Petrem. Katku s Bizonem pak čekala hodně nepříjemná cesta na hotel, nepříjemná proto, že Bizon se na Katku nemohl ani podívat. Nakonec se ale i mezi nimi situace vyjasnila.

"Bylo to divné ještě po cestě na hotel, ale pak se to zlomilo, vyslechl mě. My za ním celá moje rodina jezdíme, byli jsme tam na zabíjačce a byli jsme u něj i s ostatními Robinsony. Voláme si, jsme kamarádi," pochlubila se Katka.

