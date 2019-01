ODS chce vyhrát evropské volby, strana představila kandidátku

Občanští demokraté chtějí vyhrát evropské volby. Po Pirátech a hnutí ANO jsou tak další stranou, která oznamuje svůj ambiciózní cíl. Lídrem bude Jan Zahradil, který je europoslancem už od vstupu Česka do unie. Kandidátku zatím moc neřeší Starostové a TOP 09. Zatím totiž neví, jestli půjdou do eurovoleb společně.

V europarlamentu náleží Česku 21 křesel. Občanským demokratům patří dvě. Víc mandátů chce pro ODS jako lídr vybojovat současný europoslanec Jan Zahradil. Na kandidátce ODS nechybí ani bývalý ministr obrany Alexandr Vondra, který se chce do politiky vrátit po šestileté pauze.

"Můžeme evropské volby vyhrát a budeme dělat všechno tak, aby se to stalo," sdělil předseda ODS Petr Fiala.

Velké ambice má i druhá nejsilnější opoziční strana - Piráti. V Bruselu zatím žádného europoslance nemají, přesto chtějí evropské volby vyhrát. Jejich volebním lídrem je poměrně neznámý softwarový specialista Marcel Kolaja.

Posledním vítězem voleb do evropského parlamentu je hnutí ANO. Letos se ale bude muset obejít bez Pavla Teličky, který z hnutí vystoupil.

Novým koněm v evropských dostizích Babišovy stáje má být současná europoslankyně Dita Charanzová.

"Tématem těch evropských voleb bude vnitropolitická situace, takže se dá očekávat, že ty volby budou také hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše," myslí si politolog Jan Herzmann.

Svého lídra znají i sociální demokraté, dalšímu propadu ČSSD má zabránit úřadující europoslanec Pavel Poc. Komunisty povede Kateřina Konečná. Hnutí SPD a lidovci o svém lídrovi zatím nerozhodli. TOP 09 a Starostové neví, jestli jít do evropských voleb společně.

"Já jsme optimista, jsem přesvědčen, že se nám společně se starosty podaří udělat koalici. Personálie pro nás v tuto chvíli nejsou důležité," reagoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Se spoluprácí starostů a TOP 09 je to jak na houpačce. Před volbami do sněmovny v roce 2017 se strany rozešly. Do loňských komunálek šli společně. Otázkou zůstává i to, kdo by byl tentokrát lídrem. Spekuluje se o Stanislavu Polčákovi, který už starosty v europarlamentu zastupuje.

"Nejde o to, kdo bude lídrem, ale o to, aby kandidátka byla co nejlepší a oslovila voliče," vysvětlil předseda STAN Petr Gazdík.

Europoslance si zvolíme už počtvrté. Posledních voleb do Evropského parlamentu se účastnilo 18 procent voličů. Jestli bude letos zájem Čechů větší, se ukáže ve dnech 24. a 25. května.