Odvolají dnes poslanci Ondráčka? Protestovat přišlo na 30 tisíc lidí!

Zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) vyvolalo kritiku opozice i veřejnosti. Někteří poslanci osočují hnutí ANO, jehož členové vesměs hlasovali pro Ondráčka.

Naopak premiér v demisi a předseda hnutí Andrej Babiš prohlásil, že byl komunista do čela komise zvolen díky poslancům jiných stran, kteří nebyli při hlasování přítomni. Už ale avizoval, že návrh ODS na odvolání Zdeňka Ondráčka podpoří a své poslance se bude snažit přesvědčit, aby udělali totéž. Velký vliv na to mohou mít i včerejší demonstrace.

Protestní akce ve spodní části Václavského náměstí začala v devatenáct hodin a zúčastnily se jí tisíce lidí. Podobně tomu bylo také v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni nebo Hradci Králové. Dav skandoval hesla jak proti samotnému Ondráčkovi, který se v roce 1989 aktivně podílel na násilném potlačení studentských demonstrací, tak proti komunistům.

"My jsme úplně nadšení, to jsme nečekali. Když jsme začali tu akci v pátek plánovat spontánně, tak jsme mysleli, že to budou třeba dva tisíce lidí," prohlásil pořadatel Oskar Rejchrt.

Bývalý policista Ondráček byl do čela komise zvolen v pátek na třetí pokus. Volba vzbudila kontroverze kvůli jeho minulosti, v roce 1989 zasahoval proti studentům na demonstracích. Přesto prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. Za předsedu komise ho zvolilo 79 poslanců, potřeboval 78 hlasů.

V pondělí podle organizátorů demonstrovalo proti Ondráčkovi i komunistům asi třicet tisíc lidí. Největší protest se odehrál na pražském Václavském náměstí, kam přišlo podle nových odhadů asi dvacet tisíc demonstrantů.

Protest se nakonec obrátil i proti premiérovi v demisi Babišovi a prezidentu Zemanovi. Několik stovek lidí zamířilo k Pražskému hradu, aby vyjádřili svůj nesouhlas s hlavou státu. Kromě jiných hesel se skandovalo "Babiše do koše", "Česko není Rusko" a "Nechceme komouše"!

Podporu demonstrantům vyjádřily i různé známé osobnosti. "Děkuji, že nemlčíte," vzkázal kardinál Dominik Duka. Demonstrantům děkoval i expremiér Bohuslav Sobotka, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil nebo kandidát na prezidenta Marek Hilšer.

