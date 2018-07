Oheň střídají záplavy! Apokalypsa u řeckých Athén pokračuje

Podle místních hasičů se povodně dotkly předměstí Athén v oblastech Maroussi, Vrilissia, Melissia a Kifissia. Hasiči také varují lidi, ať se zcela vyhnou dálnici vedoucí na sever od Athén.

Podle všeho je nejhorší situace se zaplavenými auty. Hasiči zjišťují, jestli v nich nebo pod nimi někdo neuvízl. Záchranáři od začátku povodní obdrželi podle webu amerického The Washington Post na 140 proseb o pomoc.

Bleskové záplavy přišly do Athén pouhé tři dny poté, co se kolem řeckého hlavního města rozpoutalo ohnivé peklo. V plamenech zahynulo více než 80 lidí a místní se obávají, že by číslo mohlo dále stoupat - mnoho lidí je totiž vážně zraněných nebo se pohřešuje.